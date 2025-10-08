https://news.day.az/society/1786446.html В этих частях Баку сегодня не будет газа В связи с ремонтными работами в ряде районов Баку возникнут перебои в газоснабжении. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
В связи с ремонтными работами в ряде районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
С 10:00 8 октября и до завершения работ будет приостановлена подача газа в поселки Кешля и НЗС Низаминского района столицы, улицы 8-й Кёндялян, П.Фарзалиева, Ю.Сафарова, И.Хабибова, О.Велиева, Н.Абдуллаева, Сабира, М.Агаева, Р.Агаева и А.Мирзоева, улицы С.Вургуна поселка Пираллахи, а также улиц И.Оруджова, С.Оруджова, Мехдизаде и А.Джалилова Хатаинского района.
