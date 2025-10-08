Турецкая компания расширяет сотрудничество с Азербайджаном в данной области

Турецкая компания Bilişim Vadisi расширяет сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленого" перехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный менеджер Bilişim Vadisi Эркам Тюзген на Halal Business Forum в Баку.

"У нас уже есть проекты в Азербайджане - мы проводили игровые лагеря, подписали Меморандум о взаимопонимании, а вчера заключили новый меморандум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана - KOBİA. Планируем активно работать, в частности, по направлениям, связанным с "зелёным" переходом", - отметил Эркам Тюзген.

По его словам, Bilişim Vadisi также имеет ряд партнёрств с другими организациями в Азербайджане и намерена их расширять.

"Это крайне важная тема. Малые и средние предпринимательства (МСП) и стартапы предлагают уникальные решения, однако их вклад часто остается незамеченным на международной арене. Бакинская декларация стала своевременной инициативой, обратившей внимание на этот пробел", - подчеркнул он.

Э.Тюзген отметил, что повышение видимости МСП должно опираться на три взаимодополняющих направления - доказательную базу, взаимосвязанность и адвокацию.

"Во-первых, необходимо сделать достижения МСП более заметными. Многие из них уже сокращают выбросы и повышают эффективность, но их успехи нередко остаются локальными. Мы должны создать глобальную платформу, где эти результаты будут признаны и поддержаны.

Во-вторых, важно включать малые инновационные компании в глобальные цепочки создания стоимости. Когда крупные корпорации внедряют решения стартапов в сфере чистой энергии или мобильности, инновации получают международное признание.

И, в-третьих, необходимо обеспечить участие МСП в процессе выработки политических решений, ведь видимость - это не только экономика, но и возможность быть услышанными там, где формируются глобальные стратегии", - добавил глава Bilişim Vadisi.

Он также подчеркнул, что технопарк активно поддерживает международные инициативы, включая Startup20, действующую под эгидой G20.

Отметим, что в первый день Halal Business Forum был подписан Меморандум о взаимопонимании между KOBİA и Bilişim Vadisi.

Документ предусматривает проведение мероприятий по повышению осведомлённости и реализацию совместных инициатив в таких направлениях, как "зеленая экономика", "зеленые технологии" и "зеленое предпринимательство", а также сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Меморандум подписали председатель Правления KOBİA Орхан Мамедов и генеральный менеджер Bilişim Vadisi Эркам Тюзген.