В Баку пропала 15-летняя девочка

В Сабунчинском районе Баку пропала 15-летняя девочка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Тамилла Рагимова (2010 года рождения) 6 сентября в 05:00 вышла из дома и больше не вернулась.

По данному факту в 15-м отделении Сабунчинского районного управления полиции проводятся розыскные мероприятия.