https://news.day.az/society/1786484.html В Баку пропала 15-летняя девочка В Сабунчинском районе Баку пропала 15-летняя девочка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Тамилла Рагимова (2010 года рождения) 6 сентября в 05:00 вышла из дома и больше не вернулась. По данному факту в 15-м отделении Сабунчинского районного управления полиции проводятся розыскные мероприятия.
В Баку пропала 15-летняя девочка
В Сабунчинском районе Баку пропала 15-летняя девочка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Тамилла Рагимова (2010 года рождения) 6 сентября в 05:00 вышла из дома и больше не вернулась.
По данному факту в 15-м отделении Сабунчинского районного управления полиции проводятся розыскные мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре