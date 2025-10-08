Ягнятина по 14 манатов за кг

Килограмм стоит дешевле, чем на местном рынке, а покупателей - хоть отбавляй.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, речь идет о мясной продукции, импортируемой из Бразилии, Казахстана, Монголии, Беларуси, Украины и ряда других европейских стран.

По официальной статистике, в прошлом году импорт мяса в Азербайджан вырос на 41 процент.

Но каковы сегодня цены на монгольскую баранину и украинскую говядину, которые стали особенно востребованы в последние годы?

По словам продавца Аббаса Велиева, спрос на импортное мясо, особенно на монгольскую баранину, довольно высокий. При этом его стоимость по сравнению с местным мясом заметно ниже.

Он отметил, что цена украинской говядины колеблется в пределах 12-14 манатов за килограмм в зависимости от части туши.

Экономист Халид Керимли объясняет рост импорта тем, что цены на местное мясо повышаются, а потребность населения в мясной продукции продолжает расти.

Но насколько можно быть уверенными в качестве импортного мяса, которое стоит дешевле местного?

Как сообщил начальник отдела Агентства по безопасности пищевых продуктов (AQTA) Акбар Алиев, в страну допускаются только те мясные продукты, которые имеют международный ветеринарный сертификат.

Подробнее в сюжете: