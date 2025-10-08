Скончался руководитель отдела НОК Азербайджана

Скончался Мехман Керимов, руководитель отдела международных программ Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщили его близкие в социальных сетях.

Сообщается, что он скончался сегодня утром после продолжительной болезни.

Следует отметить, что Мехман Керимов возглавлял отдел международных программ НОК с 2022 года. Свою деятельность в организации он начал в апреле 2010 года в качестве директора по маркетингу.