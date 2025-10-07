Исторический дебют в Лиге чемпионов: что ждет “Сабах” в Праге?

Сегодня "Сабах" дебютирует в регулярном сезоне Лиги чемпионов ФИБА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это первый азербайджанский клуб, который начинает выступление в основной стадии главного еврокубка под эгидой ФИБА, и старт придется на выезд к "Нимбурку" в Праге, на арене "Краловка". Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Группа у "Сабаха" статусная. Соперники по квартету "B" - "Альба Берлин", "Нимбурк" и победитель квалификационного турнира в Самокове "Шалон" (Франция).

Состав "Сабаха" собран под европейский уровень. Команду Римаса Куртинайтиса ведут американский разыгрывающий Дэвид Николс, форвард Кит Джордан, мощный бигмен Джастин Тиллман и французский центровой Жан-Марк Панса.

Эта четверка задает атакующий каркас: Николс отвечает за темп и решение концовок, Тиллман создает очки в трехсекундной зоне и за счет подбора, Панса добавляет размер и блокшоты, Джордан работает без мяча и на броске. Плюс глубина за счет азербайджанских баскетболистов, что важно в гостевых матчах с высокой интенсивностью.

"Нимбурк" - опытный европейский участник, для чехов это уже девятый сезон в Лиге чемпионов. В периметре ключевые имена - Войтех Хрубан и Яромир Богачик, стабильные очки с дистанции и отличное чтение игры. Ондржей Сехнал управляет скоростью и ритмом. Летом клуб усилил атаку скорером Сиром Джабари Райсом, а под щитом добавил физики Маркус Сантос Силва рядом с Мартином Крижом. В ротации также Джамир Брикус и Весли Дример, что обеспечивает глубину на обеих половинах. Эта комбинация опыта, броска и габаритов дома делает "Нимбурк" фаворитом пары.

Сильные стороны "Сабаха" - индивидуальное мастерство лидеров и атлетизм игроков передней линии. Если Николс выдержит давление первой линии, а тандем Тиллман - Панса навяжет борьбу под щитами, то бакинцы получат очки второго шанса и создадут для партнеров возможности для бросков.

Уязвимость "Сабаха" - дебют в Лиге чемпионов и необходимость аккуратно обращаться с мячом, чтобы не дарить хозяевам легкие очки после потерь. "Нимбурк" силен коллективной дисциплиной и дальним броском, но уязвим, когда соперник контролирует подбор и сбивает их ритм частыми фолами больших.

Шансы на победу в Праге неплохие для дебюта, хотя хозяева закономерный фаворит. Оценочно у "Сабаха" около 30-35 процентов при условии, что команда не проиграет щиты, удержит потери на низком уровне и реализует свободные дальние. В равной концовке решат два-три владения и хладнокровие лидеров.

Значимость этого старта выходит за рамки одной игры, особенно если "Сабах" сможет выйти в следующую стадию турнира (для этого нужно оказаться в первой тройке группы). В целом попадание бакинского клуба в основную сетку Лиги чемпионов повышает видимость азербайджанского баскетбола на карте Европы, дает молодым ориентир и открывает двери для спонсоров, инфраструктуры и международных связей. Любой очковый задел в группе станет аргументом в пользу долгого проекта и поможет подтянуть весь внутренний чемпионат.