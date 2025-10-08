"Миротворцы" на зарплате у диаспоры: новая попытка пойти против Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Когда деньги получены, а инструментов для выполнения задания нет, на свет появляются вот такие вот законопроекты. Они четко и аккуратно расписаны, сопровождены всеми необходимыми ссылками и справками. У них есть авторы, считающиеся, вроде бы, серьезными людьми. Но в степени разумности тех, кто придумывает подобное, есть очень большие сомнения.

Несколько дней назад в Комитет по иностранным делам, а также в комитеты по судебной системе и финансовым услугам Конгресса был передан законопроект под названием "О предотвращении эскалации и содействии взаимодействию на Кавказе" ("PEACE Act"). Авторами этого безобразия являются два конгрессмена от Республиканской партии. Заметим, что после потерь в рядах лоббистов-демократов, армянская диаспора США переключилась на закупку лоббистов из числа представителей правящей партии. Так надежнее и к Белому дому ка бы ближе.

Авторы - Даррелл Исса и Гас Билиракис внесли в Палату представителей США законопроект, посвященный способам наказания Азербайджана в случае "возобновления агрессивных действий против Армении". Сделано это, как указывается, "с целью поддержки мирных переговоров между странами". Наказания Армении в случае нарушения "конструктивных переговоров", разумеется, не предусматривает.

В преамбуле так и указано: "Вводить санкции в отношении Азербайджана за возобновление актов агрессии и в других целях". Что за другие цели, не уточняется. А было бы интересно узнать. Исса с Билиракисом аж разожгли наше "агрессивное" любопытство.

Поначалу все идет в рамках политики Трампа, который не допускает перекоса в ту или иную сторону. Законопроект поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Армении и Азербайджана, приветствует переговоры для заключения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мирного соглашения. Но на этом голос разума затихает.

Честно говоря, то, что значится в разделе "Санкции", стало для нас неожиданностью. Много глупостей озвучивалось завсегдатаями армянской кормушки в Конгрессе за последние десятилетия, но два новоиспеченных лоббиста пробили дно. До такого еще ведь надо было додуматься.

Проект направлен на установление определенных обязательств - нет, не Азербайджану, а президенту США. Передадим суть этого бреда своими словами. Если президент Штатов вдруг заметит какие-то агрессивные поползновения со стороны Баку, он обязан немедленно пожаловаться на нас в Конгресс, который сразу возьмется за дело и настругает разнообразных санкций в отношении официальных лиц, членов их семей и причастных к "агрессии" чиновников. После "победы" на этом фланге, Америка переходит к атаке на азербайджанский экспорт энергоресурсов. Согласно безумному проекту, будут наказываться все финансовые институты, которые хоть как-то причастны к сделкам между Азербайджаном и его партнерами. Если в ходе реализации заключенной в Вашингтоне декларации какое-то (азербайджанское, разумеется) лицо вздумает чему-то помешать или от чего-то уклониться, госсекретарь США незамедлительно расчехляет свою пушку и начинает палить по нарушителю санкциями.

Да, все это звучит как законченный бред. Двум конгрессменам, породивших его, вероятно, что-то привиделось под влиянием каких-то сильнодействующих средств, потому что, находясь в здравом уме и трезвой памяти, сочинить подобное было бы невозможно. Тем не менее проект существует и без стыда направлен на рассмотрение комиссий. Если в комиссиях найдутся здравомыслящие люди, безумный проект может не дойти до широких обсуждений. Но не будем забывать, что комиссия по иностранным делам Палаты представителей всегда пропускала проармянские проекты. Несмотря на политику Трампа, у Конгресса свои интересы. Лобби живет за счет армянства, и равняться на Белый дом не собирается, потому что иначе подачки прекратятся, поручения боссов надо выполнять, а боссы лоббистов находятся не в Белом Доме, а в Армянской национальном комитете Америки и в Армянской ассамблее США.

В конце сентября в Конгрессе в ходе рассмотрения закона о продлении полномочий Государственного департамента на 2026 финансовый год, Комитет по иностранным делам единогласно принял поправку к закону H.R. 3000, предложенную лоббистом Гейбом Амо. Согласно поправке госсекретарь США Марко Рубио обязан сотрудничать с правительствами Армении и Азербайджана в целях "освобождения армянских военнопленных", "защиты армянских религиозных и исторических объектов", "обеспечения возвращения беженцев из Карабаха" и "мирного прекращения конфликта". То есть правительство США теперь обязано выполнять указания, вырабатываемые армянским кокусом Конгресса. Оплачивающие его услуги армянские организации США не оставят дела на самотек и будут постоянно тормошить лобби, чтобы то дергало Госдеп и требовало выполнения указаний, содержащихся в поправке.

Само собой, что если Госдеп начнет давить на Баку, это снова приведет к похолоданию отношений, потому что азербайджанская сторона не позволит вмешиваться в свои внутренние дела никому, несмотря на то, что мы сегодня с Америкой так подружились. Если кто не заметил, Баку не допускает такого вмешательства и со стороны своих близких друзей и союзников.

Не исключено, что основной целью диаспоры является как раз разрушение отношений Баку и Вашингтона. На то, что требования и санкции способны заставить Азербайджан плясать под чужую дудку, диаспора рассчитывать не может. Она тридцать лет пыталась добиться этого и потерпела поражение. Тем более, несерьезно надеяться на успех сегодня, когда Азербайджан повысил свой статус на мировой арене. Кроме того, в новой геополитической ситуации гегемония Штатов значительно ослабла, о чем можно судить по сопротивлению Европы указаниям Вашингтона относительно российской нефти и газа. И это при, мягко говоря, глубоко недружественных отношениях Евросоюза и Москвы. Так что особо рассчитывать на действенность санкций было бы наивно.

Единственным результатом, который способен порадовать армянство, может стать похолодание между Азербайджаном и США, если американская сторона реально попробует выполнять требования поправок, написанных людьми с явными когнитивными расстройствами.

Впрочем, на это тоже диаспоре рассчитывать не стоит. В своих миротворческих действиях Дональд Трамп не ставит целью услужить армянской стороне. Чтобы продемонстрировать свои способности разрешать конфликты, ему нужно, чтобы Азербайджан и Армения заключили реальный мир и как можно быстрее. Он не станет делать шаги, способные затормозить достижение успеха. Возможно, что будут предприняты попытки поднять вышеуказанные вопросы перед Баку, однако, если Трамп почувствует, что это загоняет процесс в тупик, попытки прекратятся. В прошлом международным посредникам нужно было, чтобы мир не наступал как можно дольше, нынешний же глава Белого дома заинтересован как раз в обратном.

Стоит ли продолжать? Думается, вполне достаточно.