Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянское лобби в США, пережившее тотальное фиаско с поправкой № 907, отмененной Дональдом Трампом, сегодня пытается радоваться любому, даже самому незначительному информационному поводу. Так, Армянская Ассамблея Америки поспешила объявить о "победе" в Конгрессе: в ходе рассмотрения Закона о продлении полномочий Государственного департамента на 2026 финансовый год Комитет Палаты представителей США по иностранным делам единогласно принял поправку к закону H.R. 3000. Её автором стал конгрессмен-демократ Гейб Амо, и документ якобы обязывает госсекретаря США Марко Рубио сотрудничать с правительствами Армении и Азербайджана в целях "освобождения армянских военнопленных", "защиты армянских религиозных и исторических объектов", "обеспечения возвращения беженцев из Карабаха" и "мирного прекращения конфликта". На первый взгляд звучит красиво, однако радоваться здесь армянскому лобби абсолютно нечему.

Прежде всего стоит напомнить, что 907-я поправка, принятая в 1992 году под давлением армянских лоббистов, десятилетиями блокировала прямую помощь Азербайджану. Но реальность международной политики расставила всё на свои места. С приходом Дональда Трампа она потеряла силу, так как новый курс Белого дома был направлен на сближение с Азербайджаном, а не на подыгрывание армянским фантазиям. В итоге армянское лобби лишилось главного инструмента, а её диаспора в США оказалась в состоянии нервного срыва. И вот сегодня нам преподносят очередную "бумажную победу" - поправку, которая не имеет ни практического смысла, ни реальной силы.

Во-первых, ключевой пункт о "военнопленных". Армянское лобби снова и снова пытается навязать миф о том, что в Азербайджане удерживаются "армянские военные". Но истина в том, что преступники, главари хунты, которая на протяжении 30 лет держала под оккупацией территории нашей страны. По указаниям этих людей минировались дороги, устраивались теракты и провокации. Они не подпадают под определение военнопленных, закреплённое Женевскими конвенциями. Это террористы и диверсанты, нарушившие суверенитет Азербайджана. Поэтому забудьте. Виновные понесут наказание по итогам суда. Сколько бы ни штамповалось поправок.

Во-вторых, пункт о "защите религиозных и исторических объектов". Этот тезис особенно циничен, учитывая, что именно армянская сторона на протяжении тридцати лет оккупации занималась массовым уничтожением азербайджанских памятников, превращала мечети в конюшни, а кладбища - в руины. Азербайджан, напомним, сегодня восстанавливает религиозное и культурное наследие на освобожденных землях, включая мечети, мавзолеи, исторические комплексы. Более того, в Шуше восстанавливается православный храм, ведется работа над сохранением албанских церквей. Армянские мифы о "угрозе святыням" не выдерживают никакой критики, ведь доказательства обратного очевидны и подтверждаются международными наблюдателями.

Третья часть поправки касается "возвращения беженцев из Карабаха". На самом деле речь идет о тех, кто в сентябре 2023 года добровольно покинул территорию Азербайджана. В Баку на государственном уровне неоднократно заявляли: хотите оставаться, оставайтесь. Нужно просто принять гражданство. Но подавляющее большинство армян решило уехать, не желая интегрироваться в азербайджанское общество. Исказить эту реальность тоже не получится. В сети есть достаточно доказательств того, как эти "беженцы" добровольно, спокойно, собрав все вещи, уезжают. И никто не стрелял им в спину или пугал. ВС Азербайджана, напротив, сопроводили их.

И, наконец, пункт о "мирном прекращении конфликта". Здесь армянское лобби демонстрирует полное отставание от реальности. Конфликт завершился. Азербайджан провел локальную антитеррористическую операцию и полностью восстановил свой суверенитет над Карабахом. Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана в Праге и Брюсселе. Есть еще и фактор вашингтонской встречи, где тоже были достигнуты важные договоренности по мирному процессу. Сегодня речь идёт только о заключении всеобъемлющего договора. Попытки говорить о "необходимости прекращения конфликта" - это дешёвый прием, направленный на сохранение политической повестки в Вашингтоне и накачку армянских организаций новыми грантами и пожертвованиями.

Главный же аргумент против значимости этой поправки состоит в том, что её исполнение невозможно заставить реализовать на практике. Да, комитет Палаты представителей проголосовал "за", но это всего лишь промежуточная стадия. Чтобы поправка стала реальным инструментом, нужно, чтобы она прошла полное голосование в Конгрессе, затем была подписана президентом. Но даже в этом случае есть еще одно но: США проводят курс, ориентированный на геополитические интересы Америки, а не на интересы армянского лобби. Для Рубио приоритетом являются отношения с НАТО, Турцией, Ближним Востоком, Латинской Америкой, Китаем и тысяча других важных вопросов и проблем. Тратить время на пустые декларации про "армянских военнопленных" и "беженцев Карабаха" он не станет. Трамп тем более.

В итоге, что мы имеем? Мы видим, что вся эта история с поправкой Гейба Амо - это не более чем лоббистская декларация, которая нужна армянским организациям для внутреннего потребления. Её преподносят как "победу", чтобы успокоить диаспору и собрать дополнительные пожертвования. Но в реальной политике эта инициатива не будет иметь никакого значения.

Наоборот, подобные шаги демонстрируют слабость армянского лобби в США. Если раньше они могли проталкивать стратегические решения, вроде той же 907-й поправки, то сегодня их "достижения" сводятся к косметическим изменениям в комитетах. Серьезная американская политика давно движется в другом направлении: поддержка Азербайджана как надежного партнера, заинтересованность в энергетической и транспортной инфраструктуре региона, а также балансирование между Анкарой и Баку.

Армянское лобби пытается создавать иллюзию, что оно сохраняет влияние, но реальность такова, что его ресурсы тают. Америка больше не готова слепо поддерживать мифы о "вечном страдании армян". Вашингтон понимает, что Азербайджан - ключ к стабильности и энергетической безопасности Европы, к развитию Среднего коридора и к усилению позиций США в Евразии.

Поэтому итог очевиден: поправка Амо - это бумажная инициатива без будущего. Радоваться ей могут лишь дураки.