Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Конгрессмен Гейб Амо выступил - еще бы - "за права армянских пленных и сохранение исторических памятников в Карабахе". Во время дебатов в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США он изрек, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном "оставило без решения ключевые вопросы: безопасность армянских беженцев, сохранность культурного наследия и судьба армянских пленных".

Политика - это не сухая арифметика и не игра статистических показателей. Политика - это пространство, где факты сталкиваются с эмоциями, где пропаганда борется с истиной, где мифы становятся оружием, а правда вынуждена пробивать себе дорогу сквозь многослойный туман лжи. Южный Кавказ - как раз то самое поле, где десятилетиями создавались мифы, подпитываемые армянским лобби и транслируемые на Запад.

Сегодня, спустя два года после осенних событий 2023-го, мир продолжает спорить: что же произошло в Карабахе? Был ли это исход под давлением или добровольный отъезд? Был ли Азербайджан "агрессором" или, напротив, восстанавливал конституционный порядок на своей территории? А ещё - почему американские политики, вроде конгрессмена Гейба Амо, позволяют себе искажать факты, разыгрывая на публику старую армянскую пластинку про "беженцев, наследие и пленных"?

Разобраться в этих вопросах - значит отделить правду от вымысла. А правда состоит в том, что армянское население Карабаха ушло добровольно. И что подобные заявления американских политиков не только противоречат фактам, но и подрывают интересы самих США.

А факты упрямы. И они говорят в пользу Азербайджана.

... Имя Гейба Амо ещё недавно мало что говорило даже в политических кругах США. Молодой конгрессмен от штата Род-Айленд, первый выходец из Анголы в истории Палаты представителей. Биография красивая, "американская мечта" в чистом виде: сын иммигрантов, блестящее образование, работа в администрации Барака Обамы и Джо Байдена. Он стал символом "новой волны", лицом демократического обновления. Но символы - вещь коварная. За блеском - всегда тень.

Гейб Амо родился в 1986 году в Провиденсе. Родители - иммигранты: мать из Либерии, отец из Ганы. Его детство - типичная история адаптации: скромные условия, упорство в учёбе, затем университет (Wheaton College, затем магистратура в Johns Hopkins). В политике он с юности: работал на выборах Обамы, позже получил должность в Белом доме, где занимался общественными связями. В 2023 году победил на довыборах в Конгресс. СМИ называли его "лицом многорасовой Америки".

Казалось бы, при такой биографии его приоритеты должны были быть внутренними: социальная справедливость, права меньшинств, реформы образования. Но Амо неожиданно активно включился в дебаты по внешней политике. И вот - заседание Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Там он неожиданно высказывается о Южном Кавказе. Причём в духе, удивительно близком к нарративам армянского лобби. Его цитата стала разлетаться по армянским СМИ: "Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном оставило без решения ключевые вопросы: безопасность армянских беженцев, сохранность культурного наследия и судьба армянских пленных".

Казалось бы, фраза гуманистическая. Кто может быть против безопасности людей и сохранности памятников? Но в американской политике риторика - это не просто слова. Это сигналы. Сигналы диаспорам, донорам, комитетам, СМИ.

Амо предпочёл не упоминать, что так называемые "беженцы" покинули Карабах добровольно. Что ООН, ОБСЕ и Красный Крест не зафиксировали насильственного выселения. Что Азербайджан открыто предложил им оставаться. Амо выбрал формулировку, которая легитимизирует армянский миф о "насильственном изгнании".

Он сказал о "сохранности памятников". Но почему не сказал о десятках разрушенных азербайджанских мечетей и кладбищ, о 65 из 67 мечетей Карабаха, превращённых в конюшни и руины? Почему не сказал о мавзолеях в Агдаме, о разрушенном Шушинском дворце, о сожжённых библиотеках? Потому что армянское лобби в США навязало иную оптику: "спасать армянские хачкары", умалчивая о разрушенном азербайджанском наследии.

Наконец, "судьба армянских пленных". Риторика снова однобокая. Азербайджан давно заявил: все военнопленные были возвращены в Армению в 2020-2021 годах. Оставшиеся - это диверсанты и террористы, задержанные на территории Азербайджана уже после подписания перемирия. Их статус не военнопленных, а уголовных преступников. Но Амо предпочёл повторить лозунг армянской стороны, игнорируя юридические факты.

Почему молодой конгрессмен так активно включился в армянский вопрос? Ответ кроется в финансировании. По данным открытых источников (в том числе FEC - Федеральной избирательной комиссии), в кампанию Амо пожертвования поступали от организаций, связанных с армянской диаспорой США. Суммы не гигантские, но для молодого политика - значимые. Армянские комитеты в Калифорнии и Нью-Йорке поддержали его публично. Совпадение? Сомнительно.

И тут возникает ещё один риторический вопрос: разве не странно, что конгрессмен из Род-Айленда вдруг становится рупором армянской повестки, которая больше волнует Глендейл и Лос-Анджелес?

Амо позиционирует себя как борца за права меньшинств. Но в его биографии есть эпизоды, вызывающие вопросы. В 2020 году, работая в команде Байдена, он участвовал в выработке миграционной риторики, которая позже подверглась жёсткой критике за "двойные стандарты": для одних беженцев двери открываются, для других - закрываются. В 2024 году его критиковали в штате за недостаточную активность в решении проблем наркозависимости. Но на внешнеполитической арене он вдруг стал активным. Почему? Потому что там - камеры, комитеты, заголовки.

Что делает конгрессмен, когда ему не хватает политического веса? Он ищет тему, где можно дешево набрать очки. Так и поступил Гейб Амо. Он нашёл "благородное" дело - выступить в защиту армян. И звучит красиво: "права беженцев", "сохранность культурного наследия", "судьба пленных". Но под этой риторикой - пустота, противоречия и откровенные манипуляции.

Амо называет их беженцами, хотя факты говорят иное. Это не беженцы, а граждане Азербайджана, покинувшие свои дома добровольно. ООН, ОБСЕ, Human Rights Watch - все признали, что насильственной депортации не было. Но Амо игнорирует документы, предпочитая цитировать эмоциональные рассказы армянских лоббистов. Почему? Потому что миф "насильственного изгнания" лучше ложится в американские заголовки.

Амо печётся о "хачкарах и церквях "арцаха"". Но почему же он не говорит о 65 мечетях, уничтоженных армянской стороной? Почему не вспоминает о сожжённых Агдаме и Физули, превращённых в города-призраки? Почему не интересуется судьбой Шуши, где армяне за 30 лет стерли азербайджанскую идентичность? Ответ прост: это неудобная правда, которая рушит романтическую картинку "маленького народа-жертвы".

Амо требует "освободить всех армянских пленных". Но кого он имеет в виду? Азербайджан давно передал всех пленных в 2021 году. Те, кто остался, - это террористы, задержанные с оружием уже после перемирия. Это диверсанты, минировавшие дороги, убивавшие мирных жителей. Амо сознательно подменяет понятия: террористов он называет "военнопленными", уголовников - "жертвами".

Что это, если не политический спектакль? На родине у Амо полно реальных проблем: кризис фентанила в Род-Айленде, рост преступности, кризис жилья. Но вместо того чтобы бороться с этим, он выходит на трибуну и рассуждает о судьбах "армянских беженцев" за 9 тысяч километров. Парадокс? Нет. Это технология. Гуманизм на экспорт.

Не будем забывать: в США армянское лобби - одно из самых влиятельных. Комитет армян Америки (ANCA) десятилетиями спонсирует конгрессменов, формирует повестку, держит медиа-ресурсы. И Амо оказался в орбите их интересов. Его политическая карьера только начинается - и каждое пожертвование, каждая поддержка важны. Разве не объясняет это его внезапный интерес к "арцаху"?

Самое страшное в его риторике - это не то, что она лжива. А то, что она подрывает хрупкий процесс мира. Армения и Азербайджан впервые за 30 лет приблизились к реальной нормализации. Граница постепенно стабилизируется, открываются каналы коммуникации, идут переговоры. И вдруг американский конгрессмен выходит с речью: "ключевые вопросы не решены". Что это, если не подливание масла в огонь? Его слова дают Еревану повод снова тянуть время, снова играть в жертву.

Политика - это не красивые речи, а конкретные дела. И если сравнить, что делает Азербайджан и что говорит конгрессмен Гейб Амо, контраст станет убийственным.

Сразу после окончания антитеррористической операции официальный Баку заявил: "Армяне Карабаха - граждане Азербайджана. Их права будут защищены Конституцией". Это заявление прозвучало 20 сентября 2023 года. В тот же день Министерство здравоохранения Азербайджана объявило, что всем оставшимся в Ханкенди жителям предоставляется бесплатная медицинская помощь. Школы получили распоряжение принять детей армянских семей. Было восстановлено электроснабжение, поставки газа и воды.

О чём это говорит? О том, что Азербайджан был готов интегрировать армян, а не вытеснять их. Это подтверждает и ООН, и Красный Крест.

Азербайджан в 2021 году передал Армении 150 военнопленных. Международный комитет Красного Креста подтвердил их возвращение. Те, кто остался, - это не пленные, а задержанные диверсанты, нарушившие перемирие. Их дела рассматривались судами, приговоры вынесены публично, с участием адвокатов и наблюдателей. И снова вопрос: почему Амо игнорирует правовую реальность, а вместо этого повторяет лозунги армянского лобби?

Сегодня Азербайджан восстанавливает Карабах. Строятся новые дороги, аэропорты, железные дороги. В Агдаме - "умный город". В Шуше - международные фестивали. Это не риторика, это реальность, зафиксированная спутниковыми снимками, отчётами Всемирного банка, визитами иностранных делегаций.

А теперь посмотрим на Амо: он произносит три предложения на заседании комитета - и на этом его "участие" в судьбе региона заканчивается. Никаких предложений, никаких проектов, никаких реальных шагов. Только слова.

Азербайджан действует, строит, восстанавливает, интегрирует. Амо - критикует, драматизирует, нагнетает. Азербайджан вкладывает миллиарды долларов в восстановление Карабаха. Амо вкладывает три минуты своего выступления в армянский миф. Азербайджан открывает школы, больницы, дороги. Амо открывает рот - и закрывает глаза на факты.

Южный Кавказ сегодня - перекрёсток мировых интересов. Нефть, газ, транспортные коридоры, соперничество Турции, России, Ирана, Китая. США нужны стабильные маршруты каспийской нефти и газа. Вашингтон заинтересован в Зангезурском коридоре как альтернативе российскому и иранскому влиянию. Азербайджан - ключевой союзник в этом регионе: секулярное государство, энергетический партнёр Европы, мост к Центральной Азии.

И что делает Амо? Вместо того чтобы укреплять американско-азербайджанское сотрудничество, он повторяет штампы армянского лобби. Вместо того чтобы поддержать стабильность, он внушает: "ключевые вопросы не решены". Но разве не понимает он, что этим он играет на руку Москве и Тегерану? Ведь именно Россия и Иран заинтересованы в том, чтобы мир между Азербайджаном и Арменией не состоялся.

Америка нуждается в надёжных партнёрах в эпоху глобальной турбулентности. Азербайджан доказал, что может быть таким партнёром - и в энергетике, и в безопасности, и в борьбе с терроризмом. Амо же своими выступлениями ставит под сомнение саму возможность долгосрочного диалога. Это не просто наивность - это политическая безответственность.

Пора назвать вещи своими именами: конгрессмен Амо обслуживает не интересы США, а интересы диаспорных группировок. Его гуманистическая риторика - прикрытие для политического лоббизма. Он говорит о "правах беженцев", но не видит 750 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении и Карабаха в 90-е годы. Он переживает за "культурное наследие армян", но не замечает руин Агдама и Физули. Он плачет о "пленных", но не видит азербайджанских солдат, убитых минами армянских диверсантов.

И вот главный вопрос: кому выгодна позиция Гейба Амо? Армянскому лобби - да. Армении - безусловно. США? Нет. Америке нужен стабильный Южный Кавказ, а не новый очаг напряженности. Америке нужен Азербайджан как энергетический союзник, а не как объект постоянных нападок. Америке нужен мир, а не дешёвый гуманизм начинающих политиков.