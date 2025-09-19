Автор: Ибрагим Алиев

Палата представителей США нанесла серьезный удар по армянскому лобби, отказавшись поддержать инициативы конгрессмена-демократа Брэда Шермана, направленные против Азербайджана.

На рассмотрение были вынесены две поправки. Первая предполагала полное блокирование деятельности Корпорации США по международному финансированию развития в отношении Азербайджана. Провокатор Шерман настаивал на том, чтобы любая поддержка для проектов в нашей стране была заморожена до тех пор, пока госсекретарь США "не подтвердит освобождение" всех армянских сепаратистов, задержанных и находящихся под судом в Баку.

Вторая поправка фактически сводилась к попытке вернуть к жизни положения пресловутой 907-й поправки к Закону "О поддержке свободы", которая ограничивает оказание помощи Азербайджану. Шерман требовал лишить президента США права самостоятельно приостанавливать ее действие.

Однако комитет Палаты представителей отверг обе антиазербайджанские инициативы, показав, что агрессивное давление армянского лобби теряет эффективность.

Во-первых, господин Шерман, чихать хотел госсекретарь на вас и ваши поправки.

Во-вторых, как видим, он захлёбывается от злобы и не может проглотить кость, вставшую поперек его горла. Шерман рвет последние волосы на голове, потому что отмена поправки - это проигрыш. Проиграли Шерман, Паллоне, Шифф, Байден. Проиграл и АНКА, который гордо хвастался тем, сколько "своих" людей у них в Конгрессе, Сенате, в космосе и где угодно.

Но ничего не помогло. Ни потраченные миллионы на конверты, ни связи, ни бесконечные резолюции. Все ушло за один день на дно. Ликвидация 907-й поправки лишила их главного инструмента для нескончаемых попыток давления. Отсюда и эти жалкие выкрики.

Сегодня демократам США больно признавать, что Азербайджан непоколебим. Урок этот они усвоили жестко. И именно это сводит их с ума. Шерман никогда не сможет что-то требовать или диктовать условия - ни от Рубио, ни от Баку.

Кричите сколько влезет, господин Шерман. Штампуйте свои бесконечные заявления, чтобы оживить мёртвые поправки. Это уже не имеет значения. Реальность такова, что они канули в прошлое вместе с Байденом, который даже подписать сам ничего не мог.