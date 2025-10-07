Автор: Лейла Таривердиева

Армянская диаспора США понесла большие потери. Американское армянство одного за другим теряет заслуженных лоббистов, в некогда тесных рядах защитников армянских интересов то и дело образуются новые бреши.

Но свято место, как говорится, пусто не бывает. По освободившимся вакансиям в проармянском пуле уже открыт конкурс, и те, кому легкие заработки мошенников Шиффа или Менендеса кажутся пределом мечтаний, экзаменуются диаспорой со всей строгостью. Армянство потратило миллиарды на скупку чиновников, сенаторов и конгрессменов, но ни один вложенный цент не вернулся к ней каким-либо эффективным шагом со стороны Вашингтона. Помимо позиционных "побед" в виде решений каких-то подкомиссий, заявлений и единогласных антиазербайджанских голосований где-то в комитетах, армянство ничего не получило.

Наверняка, выбирая сегодня кандидатов в лобби, диаспора будет требовать от наемных клоунов больше, чем от того же Шиффа. Адам Шифф просидел на армянских гонорарах дольше всех, но эти траты никак не сказались на отношениях Штатов с Азербайджаном и на отношении официального Вашингтона к официальному Баку.

Один кандидат, похоже, уже отобран. Сообщается, что Армянский национальный комитет Америки (ANCA) поддержал кандидатуру члена Палаты представителей штата Индиана Крейга Хаггарда в его предвыборной гонке в 4-м избирательном округе штата. Хаггард сделал ставку на американское армянство, рассчитывая на голоса армян. Он, как пишут армянские СМИ, "взаимодействует с армянской общиной США, встречаясь с ее лидерами, чтобы лучше понять их приоритеты и отстаивать их".

Выслушав обещания кандидата, ANCA благосклонно согласился дать приказ армянам голосовать за этого деятеля. Хаггард обещал диаспоре требовать "справедливого мира" между Азербайджаном и Арменией. "Справедливый мир" подразумевает гарантии на возвращение армян в Карабах, освобождение армянских "военнопленных" и, что самое интересное - "освобождения армянской земли от азербайджанских вооруженных сил". Кандидат заверил представителей "древнейшей христианской страны", что будет бороться за их наследие и сделает все, чтобы "привлечь всех к ответственности за этническую чистку и любые другие действия, столь же ужасающие".

Претендент на руку и сердце американского армянства решил не мелочиться, а пообещать сразу все, что имеется в повестке диаспоры. Если что-то из этого удастся реализовать, обо всех прочих невыполненных обещаниях ANCA забудет. Практически все президенты Штатов обещали армянам осуществить их мечты, но ни один не приблизился к этим мечтам и на сотню шагов. Один лишь старик Байден назвал события 1915 года "геноцидом", и то, не ведая, что творит. Так что невыполнение обещаний, данных армянству, - это дело совершенно обычное для США.

Но все просто, когда речь о президенте, до которого диаспоре не дотянуться, а продажным конгрессменам и сенаторам сложнее уворачиваться от выполнения супружеского долга. Диаспора шуток не любит. И Хаггард должен быть готов к тому, что ему придется посвятить свою деятельность интересам спюрка, а не собственной страны. Ему придется выполнять задания и озвучивать получаемые из ANCA заявления, даже если он при этом будет выглядеть идиотом. Интересы армянства никогда не совпадали с национальными интересами Соединенных Штатов, и чем дальше, тем больше они расходятся. В данном случае речь не об интересах Армении. Армения диаспору как раз интересует меньше всего. В противном случае Хаггарда погнали бы взашей, а не обещали голоса избирателей.

Ненависть к Турции и к Азербайджану всегда была для армянства бизнесом, некой субстанцией, склеивающей диаспору воедино и поддерживающей к нему интерес. Так называемый "армянский вопрос" скончался, однако диаспора пытается поддерживать его в коматозном состоянии, чтобы не дать исчезнуть из мировой повестки навсегда. Тема "многострадальности" армянства больше никому не интересна. После Второй карабахской войны она, вопреки ожиданиям спюрка, не возродилась, а, наоборот, упала в цене. Теперь уже сам Ереван старается избавить Армению от этого позора, и в диаспоре нервничают. Потому что понимают, что значит для "армянского вопроса" потеря голоса Армении. Если сама Армения не говорит об "этнических чистках", вряд ли к этой клевете диаспоры могут серьезно отнестись на международной арене. Даже больше - эта клевета может быть резко отвергнута как провокационная и мешающая достижению мира. Мистеру Хаггарду придется очень постараться, чтобы выполнить хотя бы одно из данных диаспоре в обмен на голоса обещаний. И расчет ANCA на его принадлежность к правящей партии тут не сработает.

Американское армянство суетится не напрасно. Потери в рядах лобби действительно серьезные.

Как известно, одна из ключевых фигур лобби - Боб Менендес сейчас отбывает 11-летний срок в тюрьме. В 2024 году он был признан виновным в получении взяток, вымогательстве и действиях в качестве агента правительства Египта. К сожалению, в обвинении нет ничего насчет оплачиваемых услуг армянству. Ну да ладно. 11 лет для 71-летнего Менендеса - это хорошая возможность подумать над своим поведением. А вскорости к нему прибавится подруга жизни - Надин. Армянская жена бывшего сенатора приговорена к 4,5 годам тюремного заключения. Мадам участвовала во всех коррупционных схемах мужа и была посредницей при оплате грязных услуг Боба.

Адам Шифф хотя и находится пока на свободе, но его будущее в Сенате стало очень туманным. Президент Дональд Трамп не собирается забывать Шиффу клеветы и наездов и требует его наказания. Трамп неоднократно называл Шиффа лжецом, фабрикантом обвинений и человеком без чести. Он подчеркивал, что именно такие политики разрушили доверие американцев к институтам власти и превратили Конгресс в арену для инсценировок и охоты на ведьм. Президент называет армянского лоббиста символом политической лжи и двуличия. Сенатор также обвиняется в клевете и мошенничестве.

Так что скоро американское армянство потеряет и Адама Шиффа. Вспомним, как год назад он пытался протолкнуть в Конгрессе "двухпартийный законопроект о конфискации активов Азербайджана и передаче их в Фонд восстановления капиталов армян Карабаха". Самое интересное, что никакого фонда с таким названием не существует, и призыв Шиффа был ничем иным, как махинацией.

Американское армянство не скупится, оплачивая услуги лобби. Но где эффект? Единственный раз затраты оправдали себя во время принятия 907-й поправки к Акту в поддержку свободы. Это было очень давно, а сама поправка находилась в активном состоянии не так уж долго. Сейчас она снова заморожена на неопределенный срок. Вообще, успехов у ANCA становится все меньше. Так, в середине сентября Комитет по правилам Конгресса отклонил антиазербайджанские поправки, предложенные пока еще остающимися на свободе лоббистами Френком Паллоне и Гасом Билиракисом. Эти деятели пытались протащить их через Палату представителей и получили от ворот поворот. Содержание поправок совершенно безумно. Одна требовала обязать главу Пентагона ежегодно рапортовать о поддержке Армении, а вторая должна была лишить президента США полномочий замораживать 907-ю поправку.

Кстати, Паллоне имел наглость приехать на СОР29 в Баку. Явно в провокационных целях, рассчитывая, что его не впустят, и можно будет поднять шум. Но его впустили, осложнив ему задачу. Здесь Паллоне пришлось бегать от журналистов и протестующих граждан и любоваться видами Парка трофеев из окна отеля.

Еще хотелось бы напомнить о том, как незадолго до войны Паллоне пытался провести резолюцию, снимающую запрет на поездки официальных лиц США на тогда оккупированные территории Азербайджана. Резолюция получила всего 12 голосов "за". И это при том, что в армянском кокусе Конгресса на тот момент значились более 70 человек. Лоббисты проголосовали против, потому что боялись, что диаспора обяжет их посещать опасный регион. А ведь так оно и было бы.

Заметим, что Шифф с Менендесом тоже когда-то думали, что неприкосновенны и строили расчеты на всесильную диаспору. Крейгу Хаггарду стоит подумать, во что ввязывается, продаваясь за голоса. И его задача будет особенно сложной, потому что ему придется поднимать вопросы, которые сама Армения больше не хочет поднимать. Это совершенно ненормальная ситуация и очень странная. В то время, как Ереван отказался от требований касательно возвращения добровольно выехавших армян, чтобы не вредить установившемуся миру, какой-то американский сенатор, продвинутый диаспорой, будет ставить палки в колеса этому процессу. Кому-то кажется, что содержащиеся в плане Трампа по Газе пункты об освобождении заложников как условии прекращения конфликта, можно распространить и на урегулирование между Арменией и Азербайджаном. Нет сомнений, что армянство постарается воспользоваться этим фактом, чтобы найти "путь к сердцу" главы Белого дома в случае успеха на палестино-израильском направлении.

Однако поезд ушел. Он уже очень далеко от станции отправления.