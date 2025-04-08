Армянство готовится к "геноциду"

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько лет назад, задолго до войны, мы писали о планах оккупационного режима в Ханкенди производить в Карабахе икру, причем, в объемах, превышающих производство традиционных мировых лидеров России и Ирана. Информируя об этом, Day.Az поиронизировал по поводу того, как оккупанты собираются заставить осетров метать икру в таком количестве - например, рассказывая им мифы о "великой Армении" и "геноциде армян".

В Армении оскорбились, обвинив нас в "превращении людского горя в цирк" и тому подобном. Пришлось отвечать и объяснить оккупантам, что балаган из трагических страниц своей истории устраивает как раз Армения, пристраивая этот сомнительный факт повсюду, уместно это или нет. И сегодня хотим повторить: армянский агитпроп вконец обесценил свою собственную выдумку о "геноциде армян". Миф не сработал так, как планировалось, и спонсоры этого безобразия тоже устали. Так называемый армянский вопрос продержался на плаву достаточно долго, сформировав определенный имидж для армянства и открыв ему двери западных столиц. Но после безуспешного 100-летия мнимого "геноцида", энтузиазм авторов этого безобразного сценария пошел на спад. В 2015 году Ереван и его опекуны приняли все меры к тому, чтобы превратить "юбилей" во всемирный поход против Турции и криминализировать отрицание этой фальшивки чуть ли не на уровне ООН. Но ничего не вышло. Отшумели речи, разъехались гости, и в Армении поняли, что они остались только с одним приобретением - с носом.

В этом году армянство готовится к очередной круглой дате "геноцида" особенно тщательно. 24 апреля - это не только главный праздник в календаре каждого армянина, это еще и возможность лишний раз напомнить о себе. Сегодня, когда ситуация в мире скошена и перекошена, нашим соседям как воздух необходимо знать, что дубинка под названием "геноцид армян" все еще может сработать. Десять лет назад армянские эксперты утверждали, что 100-летие "геноцида" станет "новым этапом в международном осуждении" и так далее. Но этап не состоялся. Цирк, как говорится, уехал, а клоуны остались. В этом году армянство снова на что-то рассчитывает и на что-то надеется.

Уже расписывается сценарий праздничных мероприятий и факельных шествий. Мы говорим "праздничных" не для того, чтобы поиздеваться над соседями. Разработка державами мифа о "геноциде" на самом деле стала для армянства большим праздником, так как вывела армян в ряд "великомучеников", коими они никогда не являлись, дала им преференции на Западе, открыла перед ними многие двери. Хотя именно само армянство за прошлый век не раз учиняло геноцид и виновно во множестве преступлений против человечности. 24 апреля большинство мракобесов ждут с большим нетерпением, чем дни рождения собственных детей. Но было бы правильнее отмечать не годовщину "геноцида", а годовщину рождения мифа о "геноциде", появившегося на свет в 60-х годах прошлого столетия. Так армяне хотя бы немного приблизили бы свои торжества к реальности. Потому что "геноцид армян" - это не исторический факт, а только пропагандистская фишка.

Отказываться от этой фишки, конечно, никто не станет. Пока что она может пригодиться центрам силы в сдерживании Турции. Однако все, что армянство могло получить за свои услуги, оно уже получило. Дополнительных плюшек не будет.

В качестве дополнительной плюшки наши соседи рассчитывают раскрутить тему "геноцида в Карабахе". Если с "геноцидом в Османской Турции" ничего не вышло, армянская сторона надеется оказаться в выигрыше, играя против нас. На взгляд соседей, Азербайджан не Турция и не сможет противостоять объединенным усилиям мирового сообщества. Мировое сообщество в лице европарламентов, сенатов конгрессов и прочих как топнет ножкой...

На минувшей неделе Европарламент провел заседание, посвященное "юбилею" армянского мифа. Главной фишкой мероприятия стало увеличение количества "геноцидов", якобы совершенных против армян. Теперь события 1915 года и антитеррористическая операция сентября 2023 года рассматриваются в одной связке. В то, о чем говорилось на заседании клуба тюркофобов и исламофобов, детально вникать не стоит. Все то же, старая песня - осудить, наказать, освободить, сделать условием сотрудничества с Баку и Анкарой их признание армянских интересов. И так далее.

Параллельно по другую сторону океана - в США армянское лобби устроило вечер воспоминания под названием "вспоминая "геноцид армян" 1915-1923 годов". Армянский национальный комитет Америки (ANCA), как всегда, постарался выставить сбор лоббистов вокруг армянской кормушки как чуть ли не панамериканское мероприятие. Выступавшие на сходке рассказывали сказки, вспоминали троюродных бабушек, требовали наказать Турцию и Азербайджан. Давние клиенты армянства Эд Марки и Френк Паллоне, представляющие демократов, особо подчеркивали в своих спичах, что поддержка армянам носит двухпартийный характер. Это делалось не случайно - с целью показать, что новая администрация США так же будет топить за армянские интересы, как и прежняя. Армянское лобби в Конгрессе в основном слеплено из демократов, и это очень осложняет дела диаспоры. Более того, динозавры лобби один за другим оказываются в подвешенном состоянии, когда им уже становится не до армянских дел. Вышел из игры Боб Менендес, лишился сна после заявлений Илона Маска "ветеран" лобби Адам Шифф. В обойме пока остаются Марки и Паллоне, делающие заявления на автомате. До них тоже, думается, дойдет очередь.

Но даже не это самое главное. Самое главное - это позиция официального Еревана, а она очень отличается сегодня от общепринятой, на которой армянское общество зомбируется последние шестьдесят лет. Миф о "геноциде" родился в 60-х годах прошлого века в СССР, а до того никто в мире не рассматривал события 1915 года как некую целенаправленную массовую резню. Было хорошо известно, что происходило в годы Первой мировой войны и насколько неблаговидную роль в событиях сыграло армянство.

Встречаясь в Давосе с армянами диаспоры, Никол Пашиняна заявил о необходимости понять, что произошло, почему произошло и почему в 1939 году вопрос "геноцида" не стоял на повестке, а в 1960 х вдруг появился. "Нужно ли нам это понять или нет?" - вопросил армянский премьер.

Интересно посмотреть, как премьер-министр Армении будет выражать эту свою здравую мысль на юбилейных торжествах. Рискнет ли в присутствии толпы и иностранных гостей поставить под вопрос невероятно раздутые данные о количестве "жертв", сказать о необходимости снова всех пересчитать? Посмотрим.