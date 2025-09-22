Армянская диаспора США может потерять голос

Автор: Лейла Таривердиева

Адвокаты семьи Рафаэля Лемкина - автора термина "геноцид" - в очередной раз потребовали от организации под названием Институт по предотвращению геноцида имени Лемкина прекратить использовать имя их знаменитого предка.

Организация с непонятными задачами взяла имя польского юриста еврейско-украинского происхождения, не спросив разрешения у семьи. В ноябре прошлого года в интервью Algemeiner Journal родственник Рафаэля Лемкина, Джозеф Лемкин заявил, что не знал о существовании института, пока ему о нем не сообщили журналисты, и что он был крайне возмущен тем, что имя его покойного родственника используется "для продвижения антиизраильской повестки". Согласно сообщению журнала, семья Лемкиных рассматривает различные действия, включая публикацию совместного публичного заявления или письма с требованием о прекращении противоправных действий, чтобы заставить организацию прекратить использование имени Лемкина.

Руководство института мнение семьи проигнорировало и продолжило спекулировать именем Лемкина. На днях, согласно СМИ, адвокаты семьи и представители Европейской еврейской ассоциации заявили, что институт вводит общественность в заблуждение и искажает наследие Лемкина, продвигая позиции, противоречащие его взглядам.

Дело в том, что контора непонятного происхождения, активно обслуживавшая с 2021 года армянские интересы, зашла слишком далеко, оперируя именем Лемкина и его переиначенным наследием уже в антиизраильской пропаганде. Уже через десять дней после начала нового витка палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года, институт обвинил Израиль в геноциде палестинцев.

Родственник Лемкина подчеркнул, что Институт не обращался к семье с запросом по поводу использования этого имени.

Обращает на себя внимание, что Институт по предотвращению геноцида имени Лемкина был создан после 44-дневной войны. Это никак не может быть случайным совпадением, особенно учитывая тот факт, что основная деятельность сомнительной структуры вертится вокруг армянской темы. Причем, что особенно примечательно, речь идет не об интересах Армении и армянского общества. Институт заботится о сохранении и продвижении на мировой арене сепаратистской и реваншистской повестки. Критике подвергается не только Баку, но и армянское правительство. Какая-то контора с громким названием, созданная в США на деньги диаспоры, откровенно вмешивается во внутренние дела Республики Армения и пытается диктовать ее руководству, что говорить и как поступать.

Несмотря на заявления об авторитетности этой конторы, на самом деле она не имеет никакого авторитета. Даже семья Лемкина узнала о существовании такого института недавно, и то только после появления в СМИ оплаченных диаспорой публикаций о заявлениях института по Карабаху.

В том, что организация финансируется армянством, нет никаких сомнений. После Второй карабахской войны, а именно в начале 2021 года, Армянский национальный комитет Америки (АНКА) заявил о необходимости создания в США "организации или группы для разработки методов ранней идентификации организованного насилия против карабахских армян". Это было объявление о закупке услуг, месседж о том, что армянство готово платить за сценарий "геноцида". Сценарий надо было не только создать, но и продвигать от имени американской организации, чтобы армянская начинка не была очень заметна. Но скрыть ее невозможно, потому что деятельность института посвящена практически полностью продвижению нового "геноцида армян". Какие-то другие темы включены в план работы просто для приличия. Это видно даже по статье об этой организации в Википедии. Если мы ошибаемся, то почему тогда на сайте института первым пунктом среди целей организации значится "предотвращение угрозы геноцида этнических армян со стороны Азербайджана"? Тема Украины жмется ближе к концу списка. А борьбе с расизмом и вовсе не повезло - она всего лишь на седьмом месте по значимости.

Оплаченность услуг конторы доказывает и причастность к проекту печально известного фонда "Аврора", финансируемого Рубиком Варданяном. Перспектива крупного заработка вдохновила двух американских профессорш объявить о создании института, которому было дано имя Рафаэля Лемкина.

Диаспора, как всегда, потратилась напрасно. Так называемый институт не стал флагманом борьбы против "геноцида армян арцаха". Его не замечают, с ним не считаются, а сейчас вокруг конторы разгорается скандал в связи с несанкционированным использованием имени Рафаэля Лемкина и попытками представить свою провокационную деятельность как отражение его наследия. Похоже, организаторы конторы плохо ознакомились с биографией Лемкина, в противном случае они бы хорошо подумали, прежде чем делать антиизраильские заявления.

Вся деятельность этой сомнительной структуры построена на принципах не знающей границ националистической пропаганды, которую диаспора ведет много лет, невзирая даже на интересы армянской государственности. Уже 19 сентября 2023 года Институт по предотвращению геноцида Лемкина опубликовал сигнал SOS, в котором заявил, что нет никаких сомнений в том, что в Карабахе происходит "геноцид". В этом, мол, уверены крутые эксперты, такие, как Луис Морено Окампо. Контора, думая, что кому-то интересно ее мнение, заявила, что "этот момент времени является обязательным, чтобы могущественные лидеры и государства выступили против Азербайджана". В заявлении, опубликованном в день начала антитеррористической операции в Карабахе, делались апокалиптические прогнозы относительно будущего региона. После завершения операции, 22 сентября институт представил второй сигнал SOS о "критической опасности геноцида". "Институт Лемкина в ужасе от того, что мир позволил такому случиться", и так далее.

Одним словом, шума было много, но никто из тех, кому он был адресован, его не услышал.

Напомним также о наездах на Никола Пашиняна. После того как армянский премьер поставил под сомнение нарратив о "геноциде армян", в Институте Лемкина произошел настоящий взрыв. Контора и ранее обвиняла Пашиняна в "скрытом отрицании геноцида", а тут он высказался открытым текстом - и началось. Да как он посмел поставить под сомнение "устоявшийся исторический нарратив" и создать угрозу "целостности армянского суверенитета", - возопили в Институте Лемкина.

А недавно Институт имени Лемкина уже окончательно дезавуировался, выступив с истеричной критикой вашингтонских договоренностей лидеров Азербайджана и Армении. Подписанная в США совместная декларация, по мнению конторы, "может легитимировать экспансионистские амбиции Баку и создать почву для новых преступлений против армянского народа". Руководство института, а также те, кто диктует тексты подобных заявлений, потребовали от администрации США "отказаться от поддержки политики Баку и настаивать на выполнении предварительных условий, обеспечивающих справедливость и безопасность". Под предварительными условиями значится, само собой, возвращение армян, освобождение сепаратистов и террористов, включение дашнакских нарративов в учебники истории Азербайджана и тому подобное.

И вся эта возня происходила и происходит под прикрытием имени Рафаэля Лемкина.

Конечно, семья основоположника понятия "геноцид" возмутилась не проармянской деятельностью так называемого института. Но было бы хорошо, если бы эта контора прекратила использовать его имя в своих грязных делах. Это окончательно лишило бы ее голоса. Ведь именно на имени Лемкина проект армянской диаспоры выезжает четыре года.