ANCA безнадежно ищет способы вернуть армян в Карабах

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В структуре непонятного назначения под названием "Институт Лемкина по предотвращению геноцидов" прошла очередная проармянская сходка. Этот, с позволения сказать, институт с такой частотой и таким рвением участвует в антиазербайджанских и антитурецких шабашах, что напрашивается вывод - он был создан на деньги армянства и в интересах армян.

Структура носит имя польского юриста еврейского происхождения Рафаэля Лемкина, скончавшегося в 1959 году и, к счастью, не дожившего до того дня, когда созданное им учение (именно он ввел в обращении термин "геноцид") будут использовать в человеконенавистнических целях. А именно - для уничтожения одного этноса другим, только руками международной общественности. Для уничтожения азербайджанского и турецкого народов у армян кишка тонка, но "христианский клуб" и щедро оплачиваемое лобби позволяют им делать грязные дела чужими руками. Например, руками исполнительного директора Элизы фон Джоден-Форджи, которая организовала совместно с АНКА двухдневные обсуждения на тему возвращения "коренных армян" в Карабах. Члены армянского лобби и просто болезненные армянофилы обсуждали, как Америка может заставить Азербайджан открыть армянам дорогу для триумфального въезда на суверенные азербайджанские территории, где незаконные заселенцы смогут жить по своим правилам и под охраной международных миссий. Участие в обсуждениях сенаторов и конгрессменов должно было придать им значимости и веса.

Жаль, что имя покойного Лемкина так бессовестно эксплуатируется. Ведь так называемый институт, носящий его имя, был создан не ради борьбы с геноцидами, расизмом и прочими плохими проявлениями. Он был открыт в 2021 году, после 44-дневной войны, скорее всего, на средства армянской диаспоры и явно в целях продвижения в Штатах интересов армянства. Если мы ошибаемся, то почему тогда на сайте института первым пунктом среди целей организации значится "предотвращение угрозы геноцида этнических армян со стороны Азербайджана"? Даже тема Украины находится на пятом месте, а борьбе с расизмом и вовсе не повезло - он всего лишь на седьмом месте по значимости. То есть организация создана для продвижения антиазербайджанских нарративов и распространения дезинформации, за которую платит диаспора.

На обсуждениях фон Джоден-Форджи отрабатывала изо всех сил. Самой страшной угрозой армянам сегодня она считает Азербайджан. Ей ужасно не нравится, что в Баку заявляют об исторической принадлежности занимаемых ныне Арменией территорий азербайджанскому народу. А что, собственно, не так? Да, это наши земли. Да, армяне не являются коренными жителями Южного Кавказа и Кавказа вообще. Но констатация этого факта не представляет никакой угрозы для армян, если они вдруг не вздумают поддаться нашептываниям опекунов и не пойдут на новую агрессию против Азербайджана. Тогда никакие институты Лемкина и никакие "Ай даты" в обнимку с Паллоне их не спасут.

Мадам фон Джоден-Форджи видит угрозу "армянскому суверенитету" не только на Южном Кавказе, но и за его пределами. Например, в Иерусалиме. Оказывается, действия израильских властей против обнаглевшей в конец армянской общины Иерусалима это тоже дело рук Азербайджана. Это же надо, какие у нас, оказывается, длинные руки... Вели бы себя армяне на Святой земле по-человечески, не пытались бы строить из себя хозяев города, и не было бы у них проблем. В Израиле нет способного влиять на процессы армянского лобби, и армяне не обладают там никакими особыми правами. Тем более, там не приветствуется провокационная деятельность армянской церкви, пытающейся диктовать свои правила в "чужом монастыре". Вот в чем проблемы тамошних армян. В наглом и провокативном поведении, а не в якобы происках Азербайджана.

Ну что ж, обсуждайте, решайте, делайте заявления и получайте дивиденды. Вот только проблемы армян на Южном Кавказе не решат никакие, с позволения сказать, институты, работающие на армянство за океаном. Если армянам, добровольно выехавшим из Азербайджана, хочется вернуться, все вопросы им придется обсуждать с азербайджанской стороной. Только и только с ней. Больше никто им не поможет. И самое главное - чем больше обсуждений, слушаний, резолюций и тому подобного, тем дальше отодвигается перспектива для возвращения армян даже в статусе граждан Азербайджана. Азербайджан больше не позволит устраивать на своих территориях враждебное азербайджанскому народу гнездо. Никаких вариантов.