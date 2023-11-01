Очередный цирк имени Варданяна: как два ушлых профессора армян пугали

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

"Азербайджан может вторгнуться на территорию Армении в ближайшие дни или недели".

Оказывается, мы, сами того не ведая, собираемся вторгнутся в Армению, вести войну и, тем самым, естественно, как же без этого, еще более угнетать многострадальный армянский народ, cогласно историкам которых их еще угнетали тираннозавры, археозавры и другие платеозавры.

Институт имени Лемкина, не удовлетворившись обычным, на первый взглядь, холодящим жилы предупреждением, поднял "Красный флаг тревоги".

Что за флаг, и, почему, именно красного цвета?

И мы решили сперва разобратся как во флаге, так и в его цвете.

Оказывается, флаги международного свода сигналов были разработаны в 1857 году. Они используются на флоте для передачи сообщений между кораблями. До 1887 года свод назывался "Системой кодовых сигналов для торгового флота". Первоначально свод состоял из 18 флагов. С 1 января 1901 года все морские государства приняли этот свод. В 1931 году международная комиссия из 8 стран модифицировала систему сигналов.

Это, если вкратце о флагах, сигналах и цветах.

Согласно упомянутому нами своду, ежели кто-то поднял красный сигнальный флаг, это сие означает "Я загружаюсь или разгружаюсь, или имею на борту опасный груз".

Так институт имени Лемкина ходящий и гудящий в волнах корабль, или же все-таки институт, который не ходит, не плавает и, вроде как, не летает?

И вообще, почему "институт" и, собственно, причем тут Лемкин?

Оказывается, сей "институт "назван в честь Рафаэля Лемкина (1900-1959), польского юриста еврейско-украинского происхождения, создателя правового учения о геноциде и правовых основах наказаний за это преступление.

Мы, как неунывающие палеонтологи, продолжили мини-исследование и выяснили, что, "институт" основали две матроны в летах - профессор Кин колледжа, и университета Стоктон Элиза фон Джоден-Форджи и Ирене Виктория Массимино, профессор международного права, выпускница университета Индианы.

То есть, два профессора в 2021 году "вдруг" решили основать неправительственную, общественную организацию, состоящую из них самих, одной арендованной университетской комнаты, двух ноутбуков, принтера и старого роутера

В разделе информации об институте Лемкина первым пунктом среди целей организации отмечена "предотвращение угрозы геноцида этнических армян со стороны Азербайджана". Вы только вдумайтесь - документирование "преступлений геноцидального характера во время вторжения России в Украину" - на пятом месте, "предотвращение угрозы геноцида коренных народов по всему миру" - на шестом, "документирование и противодействие расизму по всему миру" - аж на седьмом месте по приоритетам работы этой шарашкиной конторы.

Об убогом сайте "института", скорее всего сделанного студентами оных дам второпях, и бесплатно - иначе, как объяснить косность, примитивность и напоминающие "имиджборды" 90-ых дизайн - не будем. Потому что, грустно и неинтересно.

Элиза Стоктон и Виктория Ирене на этом сайте, расписывая "миссию", нескромно заявили: "Миссия Института - формирование глобального консенсуса о необходимости предотвращения геноцидов".

Заметьте: слова "миссия" и "институт" написаны с большой. Для солидности, наверное.

Мы решили не останавливаться на достижениях на ниве исследования хобби двух профессоров и попытались узнать, чем же занимается этот самый институт, уместившийся в маленькой комнатенке в Филадельфии.

Выяснилось, что мировое закулисье, глобальный неоимпериализм, а также вихры враждебные, что неустанно веют над многострадальным армянским народом, о котором так нежно, неусыпно и постоянно пекутся два профессора, совершенно не интересуются армянской повесткой.

Ну, никак, хучь убейся об стенку университетской аудитории.

Ибо кроме армянских журналистов, Телеграм каналов, блогеров и мелкотравчатых политиков, на Западе, да и на Востоке, никому не интересно, почему это мисс Стоктон и мэм Ирене часто поднимают красный флажок, вопят об агрессивных планах Азербайджана и яростно, не чадя себя, сигнализируют об опасности.

С помощью красных флажков, наверное.

Разочаровавшись в бездействии крупных держав, международных организаций и самое главное, в вопиющем безразличии масс-медиа к маханию флагом и крикам об экзистенциальной угрозе со стороны Баку, дамы решили пугать армян.

Тем же флагом, объявляя "красную тревогу для армянского народа". Чтобы они убоялись, трепетали и дрожали - на западе Армении опасность, которую кроме двух дам, образовавших цельный институт, никто не видит, не чувствует и не осознает.

Исходя из логики приоритетов этой, как следует из ее названия, "международной" организации, можно понять, насколько она предвзято относится к Азербайджану. И уже после всего этого становится понятна и причина такого сенсационного заявления о якобы "готовящейся атаке ВС Азербайджана на бедную Армению".

Но цирк, где на арене неустанно трудятся два клоуна с красными флагами, не является продуктом деятельности или же авторским изобретением оных профессорш. Увы, нет, все гораздо хуже.

В начале 2021 года крупнейшая организация армянской диаспоры в США - "Армянский Национальный Комитет Америки" (АНКА) в одном из своих многочисленных заявлений сокрушалась, что, " в Соединенных Штатах, к сожалению, не функционирует организации или группы для разработки методы ранней идентификации организованного насилия против карабахских армян,, когда еще возможны эффективные действия по его предотвращению".

Далее АНКА подключила к делу фонд "Аврора", созданный и финансируемый Рубеном Варданяном, ныне считающим звезды в бакинском изоляторе.

То есть, был сценарий очередного выдуманного "геноцида", были финансовые и организационные ресурсы для лоббинга - но не было "организации" для активной медийной работы.

АНКА стремилась на первых порах направить деятельность будущей организации в Армению, чтобы во внутренней повестке - как политической, так и социально-гуманитарной - страны всегда был вопрос "об угрозе со стороны Азербайджана".

Два ушлых профессора, Элиза фон Джоден-Форджи и Ирене Виктория Массимино, решили заработать на очередном прожекте "Авроры" и объявили об учреждении "института имени Лемкина", занимающейся дезинформацией, бредовыми "предупреждениями" и "исследованиями в области предотвращения геноцида" - естественно, все труды этой реинкарнации конторы "Рога и копыта" ни на йоту не выходят за рамки уже набившей оскомину даже американцам армянской пропаганды.

... Жить в Филадельфии нелегко, когда ты профессор и нет побочных заработков. Но если ты профессор без совести, нравственности моральных принципов, то можно заиметь хоть и небольшие, но суммы от местной армянской диаспоры.

В виде "института".