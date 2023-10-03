Азербайджан все запомнил...

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

Так что же произошло, что Азербайджан смог всколыхнуть всю мировую геополитику, заставив больших держав задастся вопросом о субъектности международного права и о правилах применений той или иной статьи того же права.

Блестяще проведя локальные антитеррористические мероприятия, Баку заставил сепаратистскую камарилью в Ханкенди не только капитулировать и поднять белый флаг, но и начать добровольную агонию, означающую бесславный финиш долго игравшего, затянувшегося на десятилетия, армянского сепаратизма.

Сепаратизм с повадками откровенного терроризма.

События и иные развивается столь быстро, что наши чувства не успевают реагировать в полной мере. Все мы оказались в состоянии эмоционального напряжения, смотря, как азербайджанские флаги взмывали над Агдере, Ходжавендом, Сарсангом, Аскераном, и видя пустующие, захламленные, с брошенными стульями, сумками центральную площадь Ханкенди.

Сегодня новые реалии, под которыми погребены замшелые и устаревшие геополитические конструкции региональных соотношений сил и сценариев развития событий.

В Карабахе больше нет "линии соприкосновения". Карты Минобороны России, на которых обозначались зоны контроля ВС Азербайджана и остатки ВС Армении, за несколько дней превратились в устаревшие массивы данных. То, что было провозглашено как "Нагорный Карабах", "арцах" больше не существует. Это произошло внезапно, карточный дом марионеток из опереточной "власти" карабахских сепаратистов упал и разбился. Те, кто говорили, что "будут биться до конца", внезапно уехали в Армению без особых усилий. И это произошло, несмотря на их, весьма долгое пребывание здесь.

Проблемы, как таковой, уже нет. Вопрос, который казался неотъемлемой частью нашей реальности, перестал существовать, но это стоило много крови и жертв наших воинов. Армянское население, несмотря на обещания правительства Азербайджана обеспечить безопасность и реализацию всех (!) прав граждан страны, решило переехать в Армению, имея паспорта этой страны. Это был их свободный выбор. Без какого-либо принуждения, без внешнего влияния со стороны Баку.

Осталась неприятная проблема - сотни тысяч заложенных в землю мин и разруха, созданные остатками ВС Армении. Восстановление районов, пострадавших от оккупации, затруднено из-за мин.

Мы закрываем страницу нашей истории, связанную с оккупацией. Страна вступает в новую эпоху, характеризующуюся стремительным развитием, укреплением нашего благосостояния и безопасности на внешних границах.

Азербайджан пережил значительные перемены, и теперь его задачей является создание новой главы истории, ориентированной на мирное соседство, стабильность и процветание. Эта новая эпоха предоставляет возможность стране построить будущее, основанное на мире и сотрудничестве с другими нациями. Только через совместные усилия и дипломатические инициативы можно обеспечить долгожданный мир и процветание в этом регионе.

Но снова мы сталкиваемся с обвинениями. Известные своей предвзятой позицией и явным уклоном в сторону Армении и армян политики и организации, а также некоторые Западные чиновники от политики нас обвиняют в проведении предполагаемых, неких, эфемерных "этнических чисток". С взмокшими от слез глазами и поднятыми руками нас упрекают в "геноциде", призывая остановить наши действия и, по их идеалу, избавить Южный Кавказ от азербайджанцев.

Нам не привыкать к этой недобросовестной политике, лживой пропаганде и попыткам оказания давления на страну и народ.

Долгие десятилетия Запад стремился не видеть и не слышать наших обращений относительно нарушения территориальной целостности Азербайджана. В то время как мы боролись с армянским сепаратизмом и терроризмом, наши обращения к мировой общественности и политикам Запада часто оставались без должного внимания.

Азербайджан встал перед сложной задачей сохранения своей территориальной целостности и борьбы с армянским сепаратизмом на протяжении долгих лет. В 1988 году начался конфликт в Нагорном Карабахе, который привел к оккупации армянскими вооруженными силами значительной части нашей территории. Несмотря на долгие годы усилий, направленных на достижение мирного решения, армянский сепаратизм продолжался.

Важно отметить, что армянский сепаратизм не оставался изолированным явлением. Некоторые организации и политики в Западе поддерживали армянских сепаратистов, игнорируя многочисленные факты нарушения правил международного права и террористические акты, совершенные армянскими вооруженными группировками. Эта поддержка проявлялась в различных формах, включая финансовую помощь и даже политическую поддержку.

При этом забывалось, что Азербайджан был жертвой армянской агрессии и страдал от оккупации своей территории. Приблизительно миллион азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома, столетиями принадлежащие им. Мы лишались не только территорий, но и культурного наследия, включая исторические памятники и места.

Справедливость требует более объективного подхода со стороны Запада. Необходимо признать факты и реальность, а не игнорировать их в угоду политическим интересам. Поддерживать справедливость и мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе - это путь к стабильности и миру в этом регионе. Азербайджан готов к диалогу и сотрудничеству, надеясь на более объективное и справедливое отношение со стороны Запада.

Для многих азербайджанцев и для нашего правительства было разочарованием видеть, как Запад игнорирует многие аспекты конфликта и, по сути, поддерживает армянскую сторону. Такой подход не способствует воцарению мира в регионе, и создает условия для продолжения напряженности и конфронтации.

Без справедливости и уважения к территориальной целостности Азербайджана невозможно достичь долгожданного мира и стабильности в Южном Кавказе. Азербайджан продолжает стремиться к восстановлению своей территориальной целостности и возвращению беженцев на свои исторические земли.

Важно подчеркнуть, что азербайджанцы стремятся к миру, справедливости и сотрудничеству с мировым сообществом. Мы готовы работать над урегулированием всех нынешних проблем на основе международных норм и принципов. Однако для этого необходима более объективная и справедливая поддержка со стороны Запада, а не предвзятость и игнорирование фактов.

Мы надеемся, что Запад пересмотрит свой подход к этой проблеме и поддержит усилия по достижению мира и стабильности в регионе, учитывая интересы всех сторон конфликта.

Азербайджан - страна с богатой историей и культурой, но также с нашей долей трудных моментов и испытаний. Мы, азербайджанцы, помним все - и хорошее, и плохое. Наши души пронизаны исторической памятью, и мы не забываем прошлого, будучи преданными, своим корням и идеалам.

Мы помним, как международные организации, заявляя о защите прав человека и справедливости, пытались прикрыть армянский сепаратизм. Вопреки всему, они продолжают поддерживать власти в Ереване, игнорируя реальность и манипулируя фактами. Но наша память не дает нам забыть их двойные стандарты и несправедливость.

Мы видим, как некоторые западные политики стараются выглядеть более армянами, чем армяне сами. Им кажется, что они знают лучше, что нужно азербайджанскому народу. Но мы не дадим им забыть, что мы сами решаем свои вопросы, и наш выбор будет основан на собственных интересах.

Мы помним, как во время 44-дневной Второй Карабахской войны и в последующие три года некоторые лидеры западных стран игнорировали справедливость, правду и логику, угождая армянской диаспоре. Но наш народ доказал свою силу и решимость защищать свои земли, и мы не забудем тех, кто стоял на неправильной стороне истории.

Мы помним все, как хорошее, так и плохое. Наша память - это наше наследие, которое никогда не забудется. Мы будем следовать требованиям международного права и продолжим добиваться справедливости. Но мы не забудем уроки прошлого и будем двигаться вперед, сохранив верность своим ценностям и идеалам.

Ведь наша память - это часть нашей идентичности и нашей силы.

Азербайджан запомнил все...