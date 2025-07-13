В Габале спасли ребенка из запертой квартиры

В Габале ребёнок, оставшийся без помощи за закрытой дверью, был спасён.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о том, что в Габале, на улице Мухтара Абдыева, ребёнок оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры.

На вызов выехали спасатели Северо-Западного регионального центра МЧС.

С использованием альпинистского снаряжения они проникли в квартиру на третьем этаже пятиэтажного жилого дома через окно и спасли трехлетнего ребёнка.