https://news.day.az/society/1767411.html В Габале спасли ребенка из запертой квартиры - ВИДЕО В Габале ребёнок, оставшийся без помощи за закрытой дверью, был спасён. Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о том, что в Габале, на улице Мухтара Абдыева, ребёнок оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры.
В Габале спасли ребенка из запертой квартиры - ВИДЕО
В Габале ребёнок, оставшийся без помощи за закрытой дверью, был спасён.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о том, что в Габале, на улице Мухтара Абдыева, ребёнок оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры.
На вызов выехали спасатели Северо-Западного регионального центра МЧС.
С использованием альпинистского снаряжения они проникли в квартиру на третьем этаже пятиэтажного жилого дома через окно и спасли трехлетнего ребёнка.
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