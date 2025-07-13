Страны ЕС поддержали возвращение Британии в союз

Жители четырех крупных европейских стран были бы готовы принять Великобританию обратно в ЕС, однако на условиях полного участия во всех европейских проектах и без прошлых привилегий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov.

Как показывает исследование, которое публикует газета The Guardian, более половины жителей Франции, Германии, Италии и Испании считают, что британцам должно быть позволено вернуться в Евросоюз. Наибольшую поддержку эта идея находит у граждан ФРГ (63%), наименьшую - у итальянцев (51%).

Однако готовность протянуть руку британцам резко падает, если Лондон вернется в ЕС на тех же условиях, что и до решения о выходе из сообщества в 2016 году, то есть, будучи членом ЕС, не войдет ни в еврозону, ни в Шенгенскую зону. В этом случае всего 19% респондентов в Италии и Франции, 21% - в Испании и 22% - в Германии согласны видеть Великобританию частью ЕС. От 58 до 62% участников опроса считают, что Лондон должен лишиться привилегий и особого статуса, как было раньше.

С другой стороны Ла-Манша прослеживаются прямо противоположные настроения: хотя 54% опрошенных британцев поддерживают возвращение в Евросоюз, лишь 36% готовы на это, если страна будет лишена особого положения.

Число участников опроса и даты его проведения не уточняются.