В Ширване сгорел дом

В городе Ширван сгорели горючие конструкции одной из комнат одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 88 м² на площади 24 м².

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, остальная часть дома была спасена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.