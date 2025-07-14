https://news.day.az/society/1767478.html В Ширване сгорел дом В городе Ширван сгорели горючие конструкции одной из комнат одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 88 м² на площади 24 м². Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, остальная часть дома была спасена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
В Ширване сгорел дом
В городе Ширван сгорели горючие конструкции одной из комнат одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 88 м² на площади 24 м².
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, остальная часть дома была спасена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре