https://news.day.az/society/1767555.html В Азербайджане устанавливаются новые требования к информагентствам Устанавливаются новые требования к информационным агентствам. Как передает Day.Az со ссылкой на AПA, это отражено в изменении в Закон "О медиа", обсуждённом в Милли Меджлисе.
В Азербайджане устанавливаются новые требования к информагентствам
Устанавливаются новые требования к информационным агентствам.
Как передает Day.Az со ссылкой на AПA, это отражено в изменении в Закон "О медиа", обсуждённом в Милли Меджлисе.
Информационное агентство должно иметь не менее 20 договоров с субъектами СМИ о предоставлении (получении) информации, иметь аккредитованных журналистов как минимум в 5 зарубежных странах, а также в течение 20 дней каждого месяца не менее 80% общего объема ежедневно публикуемой массовой информации должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 60.5 данного Закона.
Законопроект был принят в третьем чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре