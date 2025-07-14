В Азербайджане устанавливаются новые требования к информагентствам

Устанавливаются новые требования к информационным агентствам.

Как передает Day.Az со ссылкой на AПA, это отражено в изменении в Закон "О медиа", обсуждённом в Милли Меджлисе.

Информационное агентство должно иметь не менее 20 договоров с субъектами СМИ о предоставлении (получении) информации, иметь аккредитованных журналистов как минимум в 5 зарубежных странах, а также в течение 20 дней каждого месяца не менее 80% общего объема ежедневно публикуемой массовой информации должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 60.5 данного Закона.

Законопроект был принят в третьем чтении.