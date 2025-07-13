Число жертв наводнений в Техасе выросло

Жертвами наводнений в Техасе из-за паводка на реке Гваделупа к настоящему времени стали как минимум 129 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает американский телеканал CBS.

Стихийное бедствие обрушилось на регион в начале июля. Губернатор штата Грег Эбботт заявлял, что пропавшими без вести числятся десятки местных жителей. В округе Керр по состоянию на 8 июля таковыми являлись 161 человек. В других частях штата поисковые бригады ищут еще как минимум 12 жителей.

Непогода застала врасплох жителей округа 4 июля. Из-за сильного ливня уровень воды в реке Гваделупа сильно вырос, что в результате привело к серии наводнений. Представители Метеорологической службы США предупредили граждан об грядущей опасности более чем за 12 часов до начала стихийного бедствия.

Однако это не помогло избежать массовых жертв среди гражданского населения. Причиной стал тот факт, что последние сигналы о приближающемся бедствии поступили ночью, когда люди уже спали. В итоге они не успели подготовиться к опасности. Около четырех часов утра по местному времени уровень воды поднялся почти на 8 метров всего за 45 минут.