Температура в Баку достигла 38 градусов

По данным на 14:00 13 июля, в настоящее время максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Аранских районах Азербайджана составляет 38 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике - 37 градусов, в горных районах - до 30 градусов тепла.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

Было отмечено, что обновленная информация будет предоставлена в течение дня.