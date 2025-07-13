https://news.day.az/society/1767409.html Температура в Баку достигла 38 градусов По данным на 14:00 13 июля, в настоящее время максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Аранских районах Азербайджана составляет 38 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике - 37 градусов, в горных районах - до 30 градусов тепла.
Температура в Баку достигла 38 градусов
По данным на 14:00 13 июля, в настоящее время максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Аранских районах Азербайджана составляет 38 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике - 37 градусов, в горных районах - до 30 градусов тепла.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.
Было отмечено, что обновленная информация будет предоставлена в течение дня.
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