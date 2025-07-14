https://news.day.az/sport/1767745.html Игрок сборной Азербайджана подписала контракт с "Фенербахче" Полузащитница женской сборной Азербайджана по футболу Перитан Боздаг продолжит карьеру в Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 26-летняя футболистка подписала годичный контракт с "Фенербахче". До перехода в стамбульский клуб Боздаг выступала за "Фатих Ватанспор".
Игрок сборной Азербайджана подписала контракт с "Фенербахче"
Полузащитница женской сборной Азербайджана по футболу Перитан Боздаг продолжит карьеру в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 26-летняя футболистка подписала годичный контракт с "Фенербахче".
До перехода в стамбульский клуб Боздаг выступала за "Фатих Ватанспор". С 2021 года она регулярно вызывается в национальную сборную Азербайджана, где зарекомендовала себя как одна из ключевых футболисток средней линии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре