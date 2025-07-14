Игрок сборной Азербайджана подписала контракт с "Фенербахче"

Полузащитница женской сборной Азербайджана по футболу Перитан Боздаг продолжит карьеру в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 26-летняя футболистка подписала годичный контракт с "Фенербахче".

До перехода в стамбульский клуб Боздаг выступала за "Фатих Ватанспор". С 2021 года она регулярно вызывается в национальную сборную Азербайджана, где зарекомендовала себя как одна из ключевых футболисток средней линии.