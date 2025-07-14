Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Ахар-Бахарского и Илисуинского национальных парков Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжение направлено на расширение сети особо охраняемых природных территорий, сохранение биологического разнообразия, устойчивое управление окружающей средой, а также на развитие социально-экономических возможностей, вовлечение местных сообществ в экологические инициативы и развитие экотуризма в регионах.

Так, за счет выделения 11113,46 гектара из земель государственного резервного фонда Самухского района, 7000,10 гектара из земель государственного резервного фонда Евлахского района и 5788,43 гектара из земель государственного резервного фонда Гахского района, на площади 23901,99 гектара, указанной в плане землеустройства, прилагаемом к настоящему распоряжению, создается Национальный парк Ахар-Бахар Азербайджанской Республики.

За счет выделения 206,74 гектара из земель государственного резервного фонда Загатальского района и 13759,26 гектара из земель государственного резервного фонда Гахского района на площади 13966,0 гектаров, указанной в плане землеустройства, прилагаемом к настоящему распоряжению, создается Национальный парк Илису Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.