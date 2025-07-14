103-летняя британка назвала секрет долгой жизни

103-летняя жительница британского города Маркет-Харборо назвала секретом долгой жизни красное вино.

Как передает Day.Az, об этом пишут местные СМИ.

Марджери Джейкобс родилась 1 июня 1922 года и была младшей из пяти детей. У женщины двое детей, двое внуков и четыре правнука.

До глубокой старости долгожительница жила самостоятельно и переехала в дом престарелых лишь в августе 2024 года, когда ей было 102 года. Она любит проводить время в саду и увлекается литературой и поэзией.

Когда у М.Джейкобс спросили, как ей удалось дожить до таких лет, она посоветовала не унывать и пить красное вино:

"Очень важно всегда сохранять позитивный настрой и заботиться о других больше, чем о себе. А еще - побольше красного вина и свежего воздуха!".