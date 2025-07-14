Культурное наследие является общей ценностью человечества, и Азербайджан остается неизменно приверженным миссии ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол по особым поручениям - генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев в ходе мероприятия, посвященного 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия, состоявшегося в рамках 47-й сессии ЮНЕСКО.

По его словам, в этом году исполняется 25 лет со дня включения первого объекта Азербайджана - комплекса "Ичеришехер, Дворец Ширваншахов и Девичья башня" в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Эта юбилейная дата является не только свидетельством вклада Азербайджана в мировое культурное наследие, но и ярким воплощением богатого опыта, накопленного нашей страной в области охраны культурного наследия за последние 25 лет", - сказал С.Фаталиев.

Он отметил, что проведение данного мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО носит символический характер и в очередной раз подчеркивает, что охрана культурного наследия является общечеловеческим вопросом и требует совместных усилий всех стран.

"Как известно, вскоре после включения в Список Всемирного наследия - в 2003 году - Ичеришехер был внесен в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, из-за последствий землетрясения, проблем урбанизации и ограниченных возможностей консервации. Однако благодаря созданию Управления историко-архитектурного заповедника Ичеришехер, внедрению интегрированной системы управления, разработке и поэтапной реализации научно обоснованных планов по реставрации, в 2009 году Ичеришехер вновь был возвращен в основной список. Это вошло в историю как один из редких примеров успешной практики в опыте ЮНЕСКО", - сказал С.Фаталиев.

По его словам, в охране культурного наследия, наряду с деятельностью государственных учреждений, решающую роль играют также информирование и поддержка общественности.

"В этом контексте я хотел бы особо отметить деятельность информационного агентства Trend. Агентство на протяжении многих лет последовательно работает в сфере охраны, популяризации и выведения культурного наследия на общественное обсуждение, оказывая влияние на широкую аудиторию как внутри страны, так и на международной арене посредством просветительских материалов. Подобные коммуникационные инициативы играют важную роль в формировании общественной ценности наследия и мобилизации общества на его защиту", - сказал С.Фаталиев.

Он отметил, что в настоящее время в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО представлены пять объектов наследия Азербайджана.

"Четыре из них относятся к категории культурного наследия - "Ичеришехер, Дворец Ширваншахов и Девичья башня", "Гобустанский наскальный культурный ландшафт", "Культурный ландшафт Хыналыг и Путь кочевников", "Исторический центр Шеки и Ханский дворец". Один объект - "Гирканские леса" является первым природным памятником Азербайджана, включенным в Список Всемирного наследия. В ближайшие годы планируется подготовка и представление в ЮНЕСКО новых номинационных досье как в области культурного, так и природного наследия. В рамках этого процесса ведется подготовительная работа по научному обоснованию, сбору экспертных заключений и вовлечению местных сообществ с целью международного признания новых объектов", - сказал С.Фаталиев.

Генеральный секретарь Национальной комиссии подчеркнул, что Азербайджан является активной стороной Конвенции ЮНЕСКО 1972 года.

"Наша страна принимает активное участие в реализации этой Конвенции как бывший член Комитета Всемирного наследия, а также как надежный партнер ЮНЕСКО. В 2019 году столица Азербайджана - город Баку - с успехом приняла 43-ю сессию Комитета Всемирного наследия, что стало важным вкладом в укрепление глобального сотрудничества в области наследия. В продолжение этого подхода в 2022-2023 годах Азербайджан организовал масштабные тренинги в сфере культурного наследия для представителей национальных комиссий по делам ЮНЕСКО из африканских стран.

Эта инициатива охватила примерно 50 государств Африки и еще раз подтвердила, что культурное наследие - это ценность, не зависящая от географии. Оно принадлежит всему человечеству и должно охраняться на равных условиях. Обмен Азербайджана опытом с африканскими странами полностью соответствует приоритетной политике ЮНЕСКО в отношении Африки.

Мы также считаем, что мировое сообщество и Комитет Всемирного наследия должны усилить поддержку более широкого представительства объектов культурного и природного наследия, расположенных на африканском континенте, в списках ЮНЕСКО. Верим, что как доказательство нашей приверженности делу охраны всемирного наследия Азербайджан вновь будет избран членом Комитета Всемирного наследия. В этой связи наша страна выдвинула свою кандидатуру в Комитет на 2025-2029 годы", - сказал он.

С.Фаталиев отметил, что Азербайджан - страна, провозгласившая мультикультурализм государственной политикой.

"В нашей стране с уважением относятся к культурному наследию всех общин независимо от их религии, языка или этнической принадлежности, и государство обеспечивает равную охрану всех памятников. Памятники - это общее историческое наследие человечества, и они могут существовать и сохраняться только в толерантной среде. В этом плане Азербайджан сам является примером. Традиция толерантности уже на протяжении веков является образом жизни азербайджанского народа", - сказал он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что после освобождения Азербайджаном своих территорий от армянской оккупации в 2020 году на этих землях начались масштабные работы по восстановлению и строительству.

"По имеющимся на сегодня данным, вокруг примерно 100 различных объектов культурного наследия на освобожденных территориях в период оккупации армянской стороной были заложены мины, и в настоящее время эти памятники находятся под серьезной угрозой и риском.

Представьте, что за почти 30 лет оккупации сотни памятников были систематически разрушены, наши мечети подверглись осквернению, а территории вокруг большинства сохранившихся объектов были заминированы. Возможно, сегодня Азербайджан занимает первое место в мире по количеству объектов наследия, окруженных минами. Эта ситуация представляет угрозу не только материальному наследию, но и напрямую жизни людей", - сказал он.

С.Фаталиев подчеркнул, что Азербайджан всегда остается привержен конвенциям, к которым он присоединился, и обязательствам, вытекающим из них.

"Мы убеждены, что в результате наших совместных усилий культурное и природное наследие как общее достояние человечества будет передано будущим поколениям в своей целостности. Культурное и природное наследие - это общее богатство человечества, и его охрана - это не только наш долг перед прошлым, но и наша нравственная ответственность перед будущим", - заключил он.