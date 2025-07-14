https://news.day.az/officialchronicle/1767665.html Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении" Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении".
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении"
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении".
Как сообщает Trend, согласно документу, данный закон, в соответствии с пунктом 11 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, регулирует отношения, возникающие между субъектами теплоснабжения, потребителями и государственными органами (учреждениями), действующими в сфере теплоснабжения, в связи с производством, распределением (в том числе передачей), реализацией и потреблением тепловой энергии, а также определяет правовые, экономические и организационные основы теплоснабжения.
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