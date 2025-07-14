Стало известно, кто выступит от Азербайджана на соревнованиях по плаванию в рамках EYOF

Стало известно имя еще одной представительницы Азербайджана на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF).

Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, Азербайджан на фестивале в соревнованиях по плаванию представит Властилина Хасянова.

Отметим, что соревнования пройдут с 22 по 26 июля в столице Северной Македонии - Скопье.