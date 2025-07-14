https://news.day.az/sport/1767732.html Стало известно, кто выступит от Азербайджана на соревнованиях по плаванию в рамках EYOF Стало известно имя еще одной представительницы Азербайджана на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF). Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, Азербайджан на фестивале в соревнованиях по плаванию представит Властилина Хасянова.
Стало известно, кто выступит от Азербайджана на соревнованиях по плаванию в рамках EYOF
Стало известно имя еще одной представительницы Азербайджана на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF).
Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, Азербайджан на фестивале в соревнованиях по плаванию представит Властилина Хасянова.
Отметим, что соревнования пройдут с 22 по 26 июля в столице Северной Македонии - Скопье.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре