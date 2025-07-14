Наводнение затопило метро в Токио

Сильное наводнение после нескольких часов ливней ударило по столице Японии - Токио.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На одном из видео - обрушение потолка на станции метро Сэйбу Синдзюку.

Представляем вашему вниманию кадры с места событий: