https://news.day.az/world/1767530.html Наводнение затопило метро в Токио - ВИДЕО Сильное наводнение после нескольких часов ливней ударило по столице Японии - Токио. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На одном из видео - обрушение потолка на станции метро Сэйбу Синдзюку. Представляем вашему вниманию кадры с места событий:
Наводнение затопило метро в Токио - ВИДЕО
Сильное наводнение после нескольких часов ливней ударило по столице Японии - Токио.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На одном из видео - обрушение потолка на станции метро Сэйбу Синдзюку.
Представляем вашему вниманию кадры с места событий:
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