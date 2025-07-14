Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по лечению Заура Рзаева

Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по лечению народного артиста Заура Рзаева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своих социальных сетях написал депутат, сердечно-сосудистый хирург Рашад Махмудов.

"Один из незаменимых представителей азербайджанской культуры, известный артист Заур Рзаев в настоящее время проходит лечение в нашей больнице. Восстановление его здоровья обеспечивается полной мобилизацией всех возможностей благодаря вниманию и заботе нашего государства, в частности Фонда Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой. Забота и внимание помощника Президента Анарa Алакбарова, начальника Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Джейхуна Мамедова, главного врача Бахтияра Мусаева, а также всего медицинского персонала к процессу лечения являются ярким примером высокой оценки искусства и артистов", - отметил он.