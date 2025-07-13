Генсек НАТО встретится с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, Рютте будет находиться с визитом в США 14-15 июля.

В рамках визита он встретится с Президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом.