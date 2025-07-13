https://news.day.az/world/1767452.html Генсек НАТО встретится с Трампом Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, Рютте будет находиться с визитом в США 14-15 июля. В рамках визита он встретится с Президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом.
Генсек НАТО встретится с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, Рютте будет находиться с визитом в США 14-15 июля.
В рамках визита он встретится с Президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре