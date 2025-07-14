В Азербайджане увеличилась добыча товарного газа

В январе-июне этого года в Азербайджане было произведено 19,342 миллиарда кубометров товарного газа.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель на 201 миллион кубических метров или на 1,1% больше, чем за тот же период прошлого года. За январь-июнь прошлого года в Азербайджане было произведено 19,141 млрд кубометров товарного газа.

Общий объем газа, добытого в стране за указанный период, составил 24,989 миллиарда кубических метров.

Отметим, что общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана в первом полугодии текущего года составила 19,3 миллиарда манатов, что на 2,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.