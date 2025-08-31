https://news.day.az/world/1776629.html Япония и США проведут учения Токио и Вашингтон проведут учения по развертыванию ракетного комплекса средней дальности Typhon на военной базе США Ивакуни в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Учения пройдут с 11 по 25 сентября. Комплексы Typhon будут впервые размещены на территории Японии.
