Мужчина забрался на спину огромной акулы и попал на видео

У побережья иранского города Абадан мужчина запрыгнул на спину китовой акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в Персидском заливе рядом с буровой платформой. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина спрыгнул в воду и попытался залезть на огромную рыбу. Ему удалось уцепиться за плавник и забраться ей на спину.

Затем мужчина стал подпрыгивать, хлопать в ладоши и танцевать на акуле. Та никак не реагировала на появление ездока. Примерно через минуту он потерял равновесие, после чего сел на рыбу и продолжал размахивать руками, пока та не уплыла.

Китовые акулы - крупнейший вид рыб в мире. Они вырастают до 12 метров в длину, однако не представляют опасности для людей и питаются планктоном.