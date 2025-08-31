Мужчина забрался на спину огромной акулы и попал на видео
У побережья иранского города Абадан мужчина запрыгнул на спину китовой акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в Персидском заливе рядом с буровой платформой. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина спрыгнул в воду и попытался залезть на огромную рыбу. Ему удалось уцепиться за плавник и забраться ей на спину.
Затем мужчина стал подпрыгивать, хлопать в ладоши и танцевать на акуле. Та никак не реагировала на появление ездока. Примерно через минуту он потерял равновесие, после чего сел на рыбу и продолжал размахивать руками, пока та не уплыла.
Китовые акулы - крупнейший вид рыб в мире. Они вырастают до 12 метров в длину, однако не представляют опасности для людей и питаются планктоном.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре