Культовая Nokia может вернуться на рынок смартфонов

Финская компания Nokia, по всей видимости, ищет нового партнера для производства смартфонов под своим брендом. Информация об этом появилась в социальной сети Reddit, где комьюнити-менеджер Nokia заявил о готовности компании к сотрудничеству с "крупным производителем мобильных устройств". Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Данное заявление прозвучало на фоне завершения сотрудничества Nokia с компанией HMD Global, которая ранее занималась выпуском смартфонов под финским брендом. В последнее время HMD начала активно выводить телефоны Nokia из своего ассортимента, заменяя их моделями под собственной маркой.

Хотя заявление в соцсети не является официальным анонсом, оно совпадает с общей тенденцией. Ранее прекратились и другие лицензионные соглашения Nokia: по выпуску телевизоров (Streamview), наушников и аксессуаров (RichGo) и ноутбуков (OFF Global), что может свидетельствовать о пересмотре компанией своей стратегии лицензирования бренда.

В то же время сама HMD Global, по сообщениям, испытывает трудности и недавно объявила о сокращении своей деятельности на рынке США. Nokia, в свою очередь, в прошлом году была вынуждена опровергать слухи о возможной покупке ее основного бизнеса компанией Samsung.

В первом квартале текущего года Nokia отчиталась об операционной прибыли в размере €156 млн при чистом объеме продаж в €4,39 млрд.