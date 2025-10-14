В Национальной библиотеке Азербайджана открыт "Уголок литературы Туркменистана"

В рамках Дней культуры Туркменистана, организованных Министерством культуры Азербайджана, в Национальной библиотеке Азербайджана имени М. Ф. Ахундзаде состоялась церемония открытия "Уголка литературы Туркменистана", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Директор Национальной библиотеки Керим Таиров, выступая на церемонии, отметил, что создание такого уголка является знаменательным событием и станет важным вкладом в развитие литературных связей между Азербайджаном и Туркменистаном.

Заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров подчеркнул, что в последние годы культурное сотрудничество между двумя странами стремительно развивается, а проводимые в Азербайджане Дни культуры Туркменистана имеют в этом процессе особое значение.

Заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов выразил удовлетворение широким интересом и вниманием, проявляемым в Азербайджане к туркменской литературе и культуре. Он поблагодарил руководство библиотеки за инициативу создания "Уголка литературы Туркменистана" и сообщил, что работа по его постоянному пополнению новыми изданиями будет продолжена.

Президент Национальной академии наук Азербайджана, директор Института литературы имени Низами Гянджеви, академик Иса Габиббейли рассказал об исследованиях, проводимых в Азербайджане, посвящённых туркменской литературе. Он отметил, что при Институте успешно действует Центр имени великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов охарактеризовал литературу и культуру как надёжный мост дружбы между двумя народами и выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем в Национальной библиотеке Туркменистана также будет создан "Уголок азербайджанской литературы".

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, председатель Совета прессы Рашад Маджид, директор Института фольклора НАНА, доктор филологических наук Хикмет Гулиев, представители творческой интеллигенции и гости из Туркменистана - сотрудник Министерства культуры Акмурат Раджабов, специальный корреспондент газеты "Туркменистан" Исмаил Таганов, ответственный секретарь газеты "Насил" Оразмурат Мурадов, руководитель Центра туркменской литературы имени Махтумкули Фраги при Институте литературы Исмехан Османлы и другие.

В выступлениях было подчеркнуто значение литературных связей между двумя странами, обсуждены вопросы перевода и издания художественных произведений на азербайджанском и туркменском языках, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в гуманитарной сфере.

В рамках Дней культуры Туркменистана, которые проходят с 13 по 15 октября, в Баку и Гяндже проходят мероприятия. По этому случаю Азербайджан посетила большая делегация, состоящая из деятелей культуры и мастеров искусств братской страны. В рамках Дней культуры, имеющих насыщенную программу, представлена широкая презентация музыки, декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и кулинарных шедевров Туркменистана, литературная презентация.