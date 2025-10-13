В Баку состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана

В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана в Азербайджане, вызвавшее большой интерес общественности.

Как сообщает Day.Az, на открытии праздничного вечера выступили заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов и президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Туркменистан объединяют древняя история, общие корни, культурные и духовные ценности, братские отношения. Высокий уровень отношений между двумя странами создает благоприятные условия для более тесного знакомства народов, расширения взаимного культурного обмена и реализации совместных проектов в будущем. Проведение Дней культуры Туркменистана в Азербайджане служит укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами. В последние годы отношения между двумя странами стремительно развиваются, а сотрудничество в различных сферах культуры углубляется.

Затем гости ознакомились экспозицией, где представлены фотовыставка, отражающая богатое культурное наследие и достопримечательности страны, музыкальные образцы Туркменистана, национальные костюмы этой страны, произведения декоративно-прикладного искусства и музейные экспонаты, представлены мастер-классы.

Затем была представлена яркая концертная программа с участием мастеров искусств и творческих коллективов Туркменистана, встречные овациями зрителей.

В рамках Дней культуры Туркменистана, которые проходят с 13 по 15 октября, в Баку и Гяндже пройдут мероприятия. По этому случаю Азербайджан посетила большая делегация, состоящая из деятелей культуры и мастеров искусств братской страны. В рамках Дней культуры, имеющих насыщенную программу, представлена широкая презентация музыки, декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и кулинарных шедевров Туркменистана. В Национальной библиотеке Азербайджана состоится открытие "уголка туркменской литературы". Дни культуры Туркменистана станут важным вкладом в дальнейшее сближение наших народов и развитие культурных связей.