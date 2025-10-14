В Калифорнии принят закон о защите детей от ИИ-чатботов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, регулирующий чат-ботов с искусственным интеллектом. Новый закон требует, чтобы платформы четко уведомляли пользователей, когда они взаимодействуют с чат-ботом, а не с человеком. Для несовершеннолетних это уведомление должно появляться каждые три часа. Компаниям также предписано поддерживать протоколы для предотвращения контента, направленного на причинение вреда самому себе, и направлять пользователей к поставщикам кризисных услуг в случае возникновения суицидальных мыслей.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, этот законопроект - один из нескольких, подписанных Ньюсомом в понедельник, который затронет технологические компании. Некоторые из других подписанных им законодательных актов касались таких вопросов, как проверка возраста, предупреждающие надписи в социальных сетях и распространение контента сексуального содержания без согласия искусственного интеллекта.

Подписание законопроекта показывает, как Newsom пытается сбалансировать интересы безопасности детей и лидерство Калифорнии в области искусственного интеллекта.

Meta выступает против этого закона, а представители компьютерной и коммуникационной индустрии в целом лоббировали принятие законопроекта, заявляя, что он угрожает инновациям и ставит в невыгодное положение калифорнийские компании.

Калифорния является мировым лидером в области искусственного интеллекта, здесь расположены 32 из 50 ведущих компаний в области искусственного интеллекта по всему миру.

Популярность технологии, позволяющей отвечать на вопросы и быстро генерировать текст, код, изображения и даже музыку, за последние три года резко возросла. По мере своего развития она меняет способы потребления информации, работы и обучения людьми.

Законодатели опасаются, что чат-боты могут нанести вред психическому здоровью молодых людей, поскольку они используют технологии для общения и получения советов.