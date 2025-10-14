Возможен ли перенос столицы Азербайджана из Баку?

Ряд мировых столиц был перенесён из-за перенаселения, чрезмерной застройки и угрозы обрушения. В ближайшее время планируется перенос столицы Ирана из Тегерана.

Вот список столиц, которые ранее были перенесены по различным причинам, связанным с опасными природными и техногенными факторами:

Турция - из Стамбула в Анкару (1923);

Бразилия - из Рио-де-Жанейро в Бразилиа (1960);

Танзания - из Дар-эс-Салама в Додому (1973);

Нигерия - из Лагоса в Абуджу (1991);

Казахстан - из Алматы в Астану (1997);

Малайзия - из Куала-Лумпура в Путраджаю (1999).

Идея переноса столицы Азербайджана из Баку время от времени обсуждалась в обществе и СМИ, но так и осталась на уровне разговоров. Между тем, Баку и Апшерон находятся в зоне с активными оползневыми процессами. Это представляет опасность для города и его окрестностей, которые "задушены" растущим населением и наплывом людей из регионов. Земля действительно может уйти из-под ног в любой момент.

Как сообщает Day.Az, геолог Халид Халидли заявил Bizim.Media, что одним из основных факторов, способствующих проседанию Баку, являются строительные работы и нагрузка от построек, неправильное укрепление склонов, отсутствие канализационной и дренажной систем, а также давление на инфраструктуру.

"Кроме того, сильные дожди, повышение уровня грунтовых вод, паводки и усиление потоков воды в окружающей среде могут активизировать оползневые процессы. В результате появляются трещины в зданиях, повреждаются стены и фундаменты, а также страдают дороги, коммуникации и инфраструктура", - подчеркнул геолог.

Он также перечислил наиболее оползнеопасные районы:

Масазыр (улица Назима Асадова, между улицами М. Ибрагимова и Д. Джаббарлы), Бинагади, дорога на Сарай (в 300 метрах от посёлка), Хатаинский район (проспект Гянджа, 20), 7-й километр Бакинской кольцевой дороги (вблизи Управления Государственной дорожной полиции), склон Байыла (проспект Нефтчиляр, улица Т. Багирова, рядом с телебашней), поворот на проспект Нариманова и поселок Гарачухур (окрестности парка).

Отметим, что последнее крупное обновление по геодезическому и земельному анализу территории Баку проводилось в период с 2011 по 2021 год.