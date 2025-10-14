Обновиться до Windows 11 оказалось невозможно

В Windows 10 сломался инструмент создания загрузочной флешки - он использовался для обновления операционной системы (ОС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание Windows Latest.

Media Creation Tool (MCT) - встроенный в Windows инструмент, который используется для установки обновлений и создания загрузочных флешек. Журналисты медиа заметили, что эта утилита сломалась за считаные дни до окончания поддержки Windows 10. "Как раз когда жизненный цикл Windows 10 подходил к концу, компания Microsoft случайно сломала инструмент MCT", - подчеркнули специалисты Windows Latest.

Редакция издания подтвердила, что MCT перестал работать и на их компьютерах под управлением Windows 10. Таким образом, обновиться до более новой версии ОС оказалось невозможно. Журналисты отметили, что большинство пользователей получают апдейт и устанавливают новые версии Windows с помощью "Центра обновления Windows". Однако если нужно произвести "чистую" установку, применяют Media Creation Tool.

"Media Creation Tool в Windows 11 версии 26100.6584, выпущенной 29 сентября 2025 года, может работать некорректно на устройствах с Windows 10", - признали в Microsoft. В компании пообещали исправить проблему.