Трамп высказался о перспективе снятия санкций с Ирана

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении готовности Ирана к переговорам и возможного смягчения санкций, сообщает Day.Az.

"Они пережили тяжелые времена, были буквально избиты и изранены. Им нужна помощь. Против них действуют очень жесткие, колоссальные санкции. Я бы с удовольствием их снял, когда Тегеран будет готов к переговорам", - заявил Трамп перед встречей с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По словам американского лидера, давление санкций на Иран остается значительным. "Они не смогут выжить с этими санкциями. Они очень суровые. Но в какой-то момент Тегеран скажет: "Мы хотим, чтобы санкции были сняты", - и тогда мы придем к миру. Я думаю, с Ираном все будет в порядке", - отметил он.

Трамп назвал давление своей администрации на иранскую ядерную программу ключевым фактором в достижении, как он выразился, "сделки, которая бывает раз в жизни". "Если бы мы не оказали давление по ядерному вопросу, не думаю, что смогли бы заключить эту невероятную, историческую сделку. Никогда раньше не происходило ничего подобного тому, что происходит сейчас", - подчеркнул он.

Президент также отметил широкую международную поддержку. "Все страны объединились - самые разные, некоторые дружат между собой, некоторые нет, большинство - нет. Но все они собрались вместе. И, кстати, Иран выступил с заявлением о полной поддержке этой сделки. Это само по себе уже многое значит", - добавил Трамп.