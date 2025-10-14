Армянскому миллиардеру Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение по статье об отмывании денег.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.

Защита Карапетяна считает решение "необоснованным, а преследование Карапетяна политически мотивированным".

Адвокаты утверждают, что новое обвинение "предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания".

Напомним, что сегодня в Ереване готовится митинг в защиту миллиардера.