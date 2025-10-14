https://news.day.az/world/1788018.html Карапетяну предъявили новое обвинение Армянскому миллиардеру Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение по статье об отмывании денег. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян. Защита Карапетяна считает решение "необоснованным, а преследование Карапетяна политически мотивированным".
Карапетяну предъявили новое обвинение
Армянскому миллиардеру Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение по статье об отмывании денег.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.
Защита Карапетяна считает решение "необоснованным, а преследование Карапетяна политически мотивированным".
Адвокаты утверждают, что новое обвинение "предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания".
Напомним, что сегодня в Ереване готовится митинг в защиту миллиардера.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре