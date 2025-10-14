https://news.day.az/society/1787998.html В Карабахе завершены закупки по 1 500 проектно-строительным инициативам Проведены общие закупочные процедуры по 1500 проектным и строительным работам, выполняемым в Карабахе в 2020-2025 годах.
Проведены общие закупочные процедуры по 1500 проектным и строительным работам, выполняемым в Карабахе в 2020-2025 годах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджана Эльнур Багиров на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе.
"Всего за 8 месяцев текущего года проведено более 260 закупочных процедур, охвативших 9 городов и около 90 сел и поселков", - отметил он.
