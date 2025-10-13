https://news.day.az/society/1787809.html Предотвращен провоз большой партии наркотиков в Азербайджан В результате проведённых поисковых и оперативных мероприятий на участке ответственности пограничного отряда "Горадиз" было предотвращено незаконное перемещение крупной партии наркотических средств с территории Ирана в Азербайджан при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
В результате проведённых поисковых и оперативных мероприятий на участке ответственности пограничного отряда "Горадиз" было предотвращено незаконное перемещение крупной партии наркотических средств с территории Ирана в Азербайджан при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службы (ГПС),
В ходе обысков в приграничной зоне было обнаружено и изъято 12 килограммов 660 граммов марихуаны.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
