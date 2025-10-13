https://news.day.az/society/1787686.html Убийство в бакинском поселке В бакинском посёлке Амирджан произошло убийство. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел 11 октября. Айхан Мустафаев 1982 г.р. был доставлен в больницу с колото-резаными ранениями, после чего скончался. Полиция задержала 15-летнего Р.Х., подозреваемого в совершении преступления. Проводится расследование.
В бакинском посёлке Амирджан произошло убийство.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел 11 октября. Айхан Мустафаев 1982 г.р. был доставлен в больницу с колото-резаными ранениями, после чего скончался.
Полиция задержала 15-летнего Р.Х., подозреваемого в совершении преступления.
Проводится расследование. Сообщается, что убитый был сотрудником Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета.
