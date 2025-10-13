Убийство в бакинском поселке

В бакинском посёлке Амирджан произошло убийство.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел 11 октября. Айхан Мустафаев 1982 г.р. был доставлен в больницу с колото-резаными ранениями, после чего скончался.

Полиция задержала 15-летнего Р.Х., подозреваемого в совершении преступления.

Проводится расследование. Сообщается, что убитый был сотрудником Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета.