https://news.day.az/economy/1787742.html Объем грузоперевозок по Среднему коридору с 2022 года увеличился до 90% С 2022 года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился примерно на 90%. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трехсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.
Объем грузоперевозок по Среднему коридору с 2022 года увеличился до 90%
С 2022 года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился примерно на 90%.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трехсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.
Он подчеркнул, что время транзита по коридору значительно сократилось.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре