Объем грузоперевозок по Среднему коридору с 2022 года увеличился до 90%

С 2022 года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился примерно на 90%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трехсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Он подчеркнул, что время транзита по коридору значительно сократилось.