https://news.day.az/unusual/1787276.html Появился снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр - ФОТО Ученые опубликовали снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр. Как передает Day.Az, изображение доступно на сайте Университа Турку. "Впервые астрономам удалось получить радиоизображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга. Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр.
Появился снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр - ФОТО
Ученые опубликовали снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр.
Как передает Day.Az, изображение доступно на сайте Университа Турку.
"Впервые астрономам удалось получить радиоизображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга. Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр. Ранее астрономам удавалось получать изображения только отдельных черных дыр", - говорится в публикации.
По словам специалистов, речь идет о центре квазара OJ287, открытом еще в позапрошлом веке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре