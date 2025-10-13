Спикер парламента Азербайджана прибыла в Пакистан

Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Исламскую Республику Пакистан с рабочим визитом для участия в Третьей Трёхсторонней Встрече Спикеров Парламентов Азербайджан-Пакистан-Турция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в парламенте.

В международном аэропорту Исламабада спикера Милли Меджлиса встретили председатель Национальной Ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садиг, посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов и другие официальные лица.