Спикер парламента Азербайджана прибыла в Пакистан

Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Исламскую Республику Пакистан с рабочим визитом для участия в Третьей Трёхсторонней Встрече Спикеров Парламентов Азербайджан-Пакистан-Турция.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в парламенте.
В международном аэропорту Исламабада спикера Милли Меджлиса встретили председатель Национальной Ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садиг, посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов и другие официальные лица.
