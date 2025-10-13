Тяжелое ДТП в ЮАР с участием автобуса

По меньшей мере 40 человек погибли и десятки пострадали в результате аварии с участием автобуса в ЮАР.

Как передает Day.Az, об этом 13 октября сообщает телеканал eNCA.

"По меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате аварии автобуса на трассе N1 недалеко от Махадо, Лимпопо", - говорится в материале.

Отмечается, что автобус следовал из Гкеберхи в Хараре в Зимбабве. По данным телеканала, власти устанавливают детали того, что могло привести к аварии.