В Карабахе обезврежено более тысячи неразорвавшихся боеприпасов

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных с 6 по 12 октября организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе операций по разминированию на прошлой неделе в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди было обнаружено и обезврежено 77 противопехотных, 100 противотанковых мин и 1584 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1497,5 гектара территории.